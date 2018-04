Ian Somerhalder | da Vampire Diaries a V – Wars | serie tv Netflix sui vampiri

Ian Somerhalder torna nel mondo dei vampiri grazie a Netflix : i dettagli su V-Wars : Ian Somerhalder non dimentica The Vampire Diaries. Tranquilli, non parliamo di notti insonni alle prese con i ricordi di una ex collega e fidanzata o di denti aguzzi da lucidare ricordando i vecchi tempi ma della voglia di rimettersi in gioco e di tornare a fare tv con una serie che lo riporterà in quello stesso mondo. Nelle scorse settimane vi abbiamo riportato la notizia che riguardava il ritorno di Ian Somerhalder sul set per una serie tv ...

Ian Somerhalder dopo The Vampire Diaries resterà tra i vampiri in V-Wars (ma su Netflix) : Saranno i canini affilati o il fascino dell'immortalità ma il rapporto tra Ian Somerhalder, star per anni di The Vampire Diares, e i vampiri sembra destinato a proseguire. Non è stato ordinato, già, un revival della serie tv The CW conclusa da poco, ma Netflix ha ordinato 10 episodi di V-Wars chiamando proprio Ian Somerhalder come protagonista.Somerhalder non sarà un vampiro ma proverà in tutti i modi a fermarli. L'ex protagonista di The ...