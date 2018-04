' I Venerdì dell' antiracket' | Lirio Abbate presenta il libro su Carminati

MESSINA - Venerdì la presentazione dello schema preliminare del nuovo PRG : Si tratta di creare le condizioni per intercettare flussi crescenti di persone, merci, informazioni e culture e "costruire un'economia urbana legata alla produzione di beni e servizi di qualità, ...

Venerdì 13 : chi ha paura della sfortuna? : Quando sul calendario scorgiamo certe combinazioni tra giorni della settimana e numeri, spesso ci vengono i brividi. Chi è particolarmente superstizioso, fa gli scongiuri e si lascia condizionare a tal punto da evitare appuntamenti importanti per quelle date 'funeste', poiché teme possano 'portare sfortuna'. Ma a cosa è dovuto questo atteggiamento ostile nei confronti di innocue associazioni numeriche? Esiste un fondamento a tale ...

Champions League - le possibili avversarie della Roma in semifinale. Sorteggio Venerdì a Nyon : Il Sorteggio è in programma a Nyon venerdì 13 aprile alle ore 13 , diretta tv su Mediaset Premium e streaming su Premium Play e UEFA.com, . Non ci saranno restrizioni nell'urna: tutte possono ...

Champions League - le possibili avversarie della Roma in semifinale. Sorteggio Venerdì a Nyon : La Roma è in semifinale di Champions League. La squadra di Eusebio Di Francesco ha compiuto un’impresa eliminato il Barcellona grazie alla vittoria dell’Olimpico per 3-0, con cui ha ribaltato il 4-1 dell’andata. I giallorossi sono tra le prime quattro d’Europa ed ora hanno tutto il diritto di sognare in grande: prima, però, ci sarà da superare l’ostacolo delle semifinali, dove ad attendere la Roma ci saranno altre ...

Le nuove consultazioni del presidente della Repubblica si terranno giovedì 12 e Venerdì 13 aprile : Secondo giornali e agenzie di stampa, le prossime consultazioni del presidente della Repubblica inizieranno giovedì 12 e termineranno venerdì 13. Secondo Repubblica, questa volta il primo giorno sarà dedicato alle principali forze politiche, mentre durante il secondo saranno ricevute le The post Le nuove consultazioni del presidente della Repubblica si terranno giovedì 12 e venerdì 13 aprile appeared first on Il Post.

Gaza - è morto il giornalista ferito Venerdì : centinaia di persone a funerali di Murtaja Gli Usa bloccano l’inchiesta dell’Onu : E’ morto Yasser Murtaja, il giornalista palestinese rimasto ferito venerdì dal fuoco delle forze israeliane durante gli scontri alla barriera di confine tra la Striscia di Gaza e lo Stato ebraico. Lo ha riferito il ministero della Salute controllato da Hamas, precisando che la vittima lavorava come fotoreporter per Ain Media, un’agenzia basata a Gaza. centinaia di persone hanno partecipato ai funerali nella grande moschea al-Omari a Gaza City. ...

Italia-Francia oggi (Venerdì 6 aprile) - Coppa Davis 2018 : programma - orari e tv della prima giornata. Gli incontri da disputare e gli azzurri in campo : Ci siamo! Comincia oggi (ore 11.30) con i primi due singolari la sfida Italia-Francia, valevole per i quarti di finale del World Group di Coppa Davis. Si gioca fino a domenica sulla terra rossa di Valletta Cambiaso a Genova. Il sorteggio di ieri ha decretato che i primi a scendere in campo saranno Andreas Seppi e Lucas Pouille. A seguire toccherà a Fabio Fognini e Jeremy Chardy. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e ...

La Pasqua di Francesco e l’eterno Venerdì della terra di Gesù : Da Regina Coeli al Regina Coeli: gioco di parole mistico e topografico che racchiude, nel raggio di tre giorni e di un chilometro appena, la Pasqua e la pena di Francesco. Dalla "rotonda" consunta e angusta del carcere trasteverino a quella, sontuosa e vasta, del colonnato di Bernini. Barocca prigione dei Vicari di Cristo, mentre la terra fuori trema, disperata e santa, e fa sentire le sue scosse, come il giorno del giudizio, tra Betlemme e ...

Venerdì Santo : celebrazione della Passione del Signore e Adorazione della Croce : La celebrazione della Passione del Signore si compone di tre parti: 1) Passione proclamata (Liturgia della Parola) e Passione invocata (orazioni solenni); 2) Passione venerata (Astensione e Adorazione della Croce); 3) Passione comunicata (comunione eucaristica, fatta con il pane consacrato il giorno precedente). L’Adorazione della Croce è forse la parte più importante. Quante volte, entrando in una chiesa o passando d avanti alle edicole ...

Venerdì Santo : le 14 stazioni della Via Crucis : Il Venerdì Santo si caratterizza per la Via Crucis, una pratica cristiana che ha attraversato i secoli, le cui stazioni hanno subito diverse volte modifiche per ordine e numero. Attualmente le stazioni sono 14: 1) Gesù nell’orto degli ulivi: in un podere, chiamato Getsemani, Egli accetta la Croce, offrendo prova di vera Fiducia e Amore verso suo Padre Dio e per tutta l’umanità; 2) Gesù viene catturato grazie al tradimento di Giuda Iscariota; 3) ...

A Ragusa Ibla il Venerdì dell'Addolorata : Un momento che anticipa la settimana santa a Ragusa Ibla. Oggi il Venerdì dell'Addolorata e poi la settimana dell'Addolorata.

F1 oggi (Venerdì 23 marzo) - GP Australia 2018 : come e su che canale vedere le prove libere. Gli orari delle dirette e delle repliche : oggi venerdì 23 marzo inizia il lungo weekend riservato al GP d’Australia 2018, prima prova del Mondiale F1 2018. Il circuito di Melbourne terrà a battesimo il campionato, le prove libere in programma oggi definiranno già i valori in campo e ci permetteranno di capire davvero chi può essere il favorito per la vittoria nella gara di domenica. Si preannuncia un nuovo atto della lunga battaglia tra Ferrari e Mercedes. La Rossa vuole ...

Allerta Meteo - dopo l’Equinozio di Primavera inizia il colpo di coda dell’Inverno : attenzione alla “Bomba di Neve” in arrivo al Sud tra Giovedì 22 e Venerdì 23 : Allerta Meteo – Subito dopo l’Equinozio di Primavera, inizia sull’Italia il colpo di coda dell’Inverno ampiamente previsto da tutti i bollettini. A caratterizzare quest’episodio non sarà il gelo, bensì il forte maltempo. Su MeteoWeb ne abbiamo parlato in tempi non sospetti, focalizzando l’attenzione sull’entità delle precipitazioni (molto abbondanti) rispetto all’intensità del freddo (che non sarà ...

Previsioni Meteo - colpo di coda dell’Inverno sull’Italia : tanta NEVE in arrivo tra Martedì e Venerdì - tutti i dettagli con quote e stima accumuli : Previsioni Meteo – L’annunciata fase fredda primaverile ha preso piede già ieri al Nord, con nevicate al Nordest ed Emilia Romagna fino in pianura. Ma il clou del maltempo deve ancora arrivare. In questa sede evidenzieremo essenzialmente le nevicate, con aree interessate, possibili accumuli e quote. Naturalmente da computare piogge e temporali diffusi e spesso forti, ma non computati in questa analisi. Una prima fase di maltempo è atteso ...