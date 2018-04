wired

: I tatuaggi minimalisti di Curt Montgomery #pcexpander #cybernews - pcexpander : I tatuaggi minimalisti di Curt Montgomery #pcexpander #cybernews - MilanoCitExpo : I tatuaggi minimalisti di Curt Montgomery #DipartimentoInnovazioneTecnologia - scoopscoop6 : I tatuaggi minimalisti di Curt Montgomery -

(Di martedì 17 aprile 2018) Sesso, morte e condizione umana, sono questi i temi protagonisti deidi, 37enne tatuatore canadese diventato una vera star su Instagram con quasi 450mila follower e tra i maggiori rappresentanti di uno stile minimalista ed essenziale. Linee nere, semplici, spesso accompagnate da particolari in rosso o con i contorni raddoppiati, sono il marchio stilistico che lo contraddistingue. Nella gallery qui in alto potete dare un’occhiata ad alcuni lavori recenti, se volete approfondire e prendere qualche spunto per il prossimoo, c’è il profilo Instagramtattoos. IdiWired.