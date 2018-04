I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus premiati da Consumer Reports per audio | velocità e

Fiat Galaxy4U - Un Samsung S9 in regalo con le nuove 500 : Galaxy4U è una nuova promozione realizzata grazie a una collaborazione tra la Fiat e la Samsung. Tutti i clienti che ad aprile acquisteranno uno dei modelli della famiglia 500 con qualsiasi motorizzazione e allestimento riceveranno in regalo uno smartphone Galaxy S9.Anche in TV. L'offerta è valida solo per gli acquisti effettuati tramite il finanziamento Galaxy4U di FCA Bank al quale sarà possibile aderire anche in occasione del porte aperte in ...

Samsung Galaxy S10 : fotocamera 3D - Exynos 9820 e sensore di impronte sotto il display : Samsung Galaxy S10 è oggetto di rumor già da qualche tempo, è lo smartphone più atteso del 2019 visti anche gli scarsi risultati del Galaxy S9 che non ha saputo conquistare clienti con il solo Super Slo-Mo e le Emoji AR. Sembra ormai certo che il Samsung Galaxy del decimo anniversario non sarà uno smartphone pieghevole, ma avrà ancora un Infinity display più grande di quello attuale presente sul Galaxy S9. Samsung Galaxy S9 a febbraio 2019 con ...

Samsung Galaxy S10 immaginato con notch e retro rivisitato : Samsung Galaxy S10 avrà il notch? Ecco come viene immaginato il prossimo flagship della gamma S previsto per il 2019, con qualche prima indicazione sulle possibili caratteristiche tecniche. L'articolo Samsung Galaxy S10 immaginato con notch e retro rivisitato proviene da TuttoAndroid.

Due novità previste con il Samsung Galaxy S10 : rumors del 17 aprile : Sono trascorse poche settimane dall'arrivo ufficiale sul mercato del nuovo Samsung Galaxy S9, eppure in questi giorni si parla con insistenza di un prodotto come il Samsung Galaxy S10, nonostante manchino non meno di dieci mesi alla sua presentazione. A parlare di questo progetto, nel corso delle ultime ore, è stato il sito TheBell, che in passato ha già indovinato alcune previsioni su prodotti poi commercializzati dal colosso coreano nei mesi ...

Listino 3 Italia a ribasso sul prezzo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus : come cambia il totale : Si abbassa il prezzo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus anche in riferimento al Listino di 3 Italia, almeno quello relativamente al contributo iniziale che apre le porte al pagamento rateale del bene di consumo. A partire dal 13 aprile, forse anche un poco in sordina, le spese di anticipo previste per l'acquisto di entrambi i modelli del top di gamma sudcoreano hanno subito un adeguamento al ribasso, che farà senz'altro piacere a chi stava per ...

Samsung Galaxy S9 sottocosto - su eBay il prezzo più basso : Sebbene il Galaxy S9 sia stato da poco lanciato sul mercato sono state avvistate alcune offerte sottocosto che vedono protagonista il nuovo top di casa SamsungAd oggi a battere tutti sulla piazza è eBay, sono infatti alcuni rivenditori certificati che hanno ribassato sensibilmente il prezzo del famoso smartphone portandolo ad un prezzo sensazionale di 668€ con spese di spedizione incluseGalaxy S9 sottocosto a 668€Se siete intenzionati ...

Galaxy A8 2018 quale scheda telefonica SIM serve sul Samsung : Samsung Galaxy A8 2018 quale tipo di scheda telefonica serve per il cellulare Android Come inserire la SIM. SIM, Micro SIM o Nano SIM?

Anche il Samsung Galaxy S8 con problemi alla fotocamera : come affrontare la situazione? : Da alcune settimane a questa parte stiamo monitorando i vari feedback per quanto riguarda il Samsung Galaxy S8, considerando il fatto che è stato rilasciato l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per il top di gamma 2017. Dopo aver preso in esame la questione inerente la batteria, oggi 17 aprile credo sia il caso di soffermarsi su un altro aspetto non necessariamente legato alla distribuzione del pacchetto software, visto che i ...

Samsung Galaxy J6 è quasi ufficiale : certificato dalla FCC con display Infinity : Samsung Galaxy J6 è ormai prossimo all’annuncio ufficiale: è stato infatti certificato dalla FCC svelando la presenza di un display Infinity in formato 18,5:9: i dettagliIn passato vi avevamo detto che Samsung stava lavorando per un interessante restyling della sua fascia media, restyling già i corso per gli smartphone di fascia alta della gamma Galaxy A 2018.Sembra infatti che i Galaxy J 2018 avranno tutti, o almeno alcuni di loro, il ...

Samsung Galaxy S9 Red Bull Ring Edition disponibili da oggi ma solo nei Paesi Bassi : Samsung in accordo con Vodafone lancia nei Paesi Bassi un'edizione speciale dei Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus dedicati agli appassionati di Formula 1. Si chiama Samsung Galaxy S9 Red Bull Ring Edition e per il momento è un'esclusiva olandese che, fra le altre cose, include due biglietti per il Gran Premio d'Austria al Red Bull Ring previsto per il primo luglio. L'articolo Samsung Galaxy S9 Red Bull Ring Edition disponibili da oggi ma solo ...

Problemi batteria Samsung Galaxy S9 con Exynos : l’azienda chiarisce ogni cosa : Avete notato anche voi un calo fin troppo repentino della batteria del Samsung Galaxy S9? In molti avevano ipotizzato potesse essere colpa del processore Exynos che alimenta i modelli internazionali, firmatario di risultati che purtroppo non riescono ad eguagliare quelli fatti registrare dalla versione equipaggiata con lo Snapdragon 845 di Qualcomm (venduto nel mercato americano ed asiatico). Alcuni hanno perfino affermato che, nonostante ...

Samsung Galaxy Note 9 : trapelano dettagli e caratteristiche del nuovo phablet : Il Galaxy Note 9 di Samsung è il nuovo dispositivo che ormai da diverse settimane è al centro di continue indiscrezioni provenienti dal web, terminale che come consuetudine non è ancora stato ufficialmente confermato dal produttore sudcoreano, ma nonostante questo continua ad attirare l’attenzione degli appassionati di tecnologia grazie alle molteplici indiscrezioni che continuamente vengono riportate da fonti più o meno attendibili. Dopo ...

Riapparizione Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone : ecco l’aggiornamento XXS2DRC3 : Riapparizione attesissima dei Samsung Galaxy S7 e S7 Edge Vodafone, che a distanza di un mese e mezzo riprendono il proprio percorso di aggiornamento, accogliendo quello con la patch di marzo (XXS2DRC3), che fa da eco alla precedente serie XXU2DRB6, di cui vi avevamo parlato lo scorso 5 marzo. La release ha bussato alla porte di entrambi i dispositivi, sia quello che con schermo flat che il modello con le curvature laterali, in tempi ...

Galaxy S9 Samsung Quanto costa cambiare schermo rotto : Si è rotto lo schermo del Galaxy S9 e dovete cambiarlo ma non sapete Quanto costa ? Sostituire il display rotto del telefono Samsung Galaxy S9 quale è il prezzo della riparazione.