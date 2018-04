I partiti aspettano Mattarella Il Pd presenta le proposte | Salvini apre a una figura

Nemmeno i missili di Trump smuovono i partiti sul governo : tutti aspettano Mattarella e c'è chi pensa al governo di tutti... : Nemmeno i missili di Trump su Damasco riescono a smuovere le forze politiche italiane sulla formazione di un governo dopo il voto del 4 marzo. Eppure di urgenza ha parlato anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ieri, al termine del secondo giro di consultazioni al Quirinale. Niente. A parole, l'urgenza viene raccolta, ne parlano sia Matteo Salvini che Silvio Berlusconi, ma nei fatti non ci sono passi in avanti. In altri tempi, di ...