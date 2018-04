I calciatori più fedeli di sempre alla maglia

vanityfair

(Di martedì 17 aprile 2018) Per una volta in cimaclassifica non c’è Cristiano Ronaldo. C’è però uno dei giocatori che con il portoghese si è incrociato più volte negli ultimi anni,su fronti opposti. È Gianluigi Buffon il giocatore in attività più fedele al proprio club secondo la classifica del Cies, International Centre for Sports Studies, stilata guardando aidelle 5 maggiori leghe calcistiche con la più lunga striscia con la stessa. A trionfare è l’Italia, non solo Buffon. Se il portiere della Juventus è in testa con 17 stagionicon labianconera, al secondo posto c’è Sergio Pellissier, il capitano del Chievo che è da 16 stagioni e mezza in campo con la squadra veneta. Sul terzo gradino del podio Andrés Iniesta. È al Barcellona, in prima squadra, dal 2002. Se si contassero anche gli anni nel settore giovanile sarebbero ben più di 16 quelli in blaugrana. Buffon e ...