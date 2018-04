I bambini che dormono poco sono più a rischio di obesità

Inquinamento e Alzheimer : primi segni caratteristici della malattia in bambini con meno di un anno di età che vivono nelle megalopoli : I ricercatori dell’University of Montana hanno pubblicato un nuovo studio che svela un aumento dei rischi di Alzheimer e suicidio tra bambini e giovani che vivono in megalopoli inquinate. La Dott.ssa Lilian Calderón-Garcidueñas ha dichiarato che il suo team ha studiato 203 autopsie di residenti di Città del Messico, in un range di età da 11 mesi a 40 anni. La città ospita 24 milioni di persone esposte ogni giorno a concentrazione di polveri ...

Alimentazione : ecco perché i bambini non mangiano volentieri le verdure : “Mangia le verdure” è la raccomandazione trita e ritrita che genitori esausti continuano a fare ai figli riluttanti a tavola da generazioni. Convincere i bambini a mangiare le verdure è difficile in parte perché i loro gusti non sono sempre educati durante l’infanzia ad accettare il sapore amaro delle verdure. E questa incapacità di incoraggiare il gradimento per le verdure non è dovuta semplicemente al fatto che il bambino fa le smorfie al ...

Siria - attacco ai ribelli : «A Duma oltre 100 morti - molti bambini. Usate armi chimiche» : Almeno cento persone sono rimaste uccise e molte altre ferite gravemente in un sospetto attacco chimico a Duma, roccaforte dei ribelli Siriani nella Ghuta orientale, alle porte di Damasco. Secondo...

Riccione - bimbo epilettico la classe lo aiuta/ Un piano d'emergenza che responsabilizza i bambini : Riccione, bimbo epilettico la classe lo aiuta: un piano d'emergenza studiato dalla scuola responsabilizza i bambini sulle difficoltà di un loro compagno di classe.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 10:25:00 GMT)

Dobbiamo ridare ai bambini il gioco lento. Ecco perché : I tempi corrono e anche i giochi sembrano aver preso un ritmo molto intenso. Digitali, elettronici, spesso scaricati su smartphone e iPad, hanno catalizzato l’attenzione dei più piccoli spesso mettendo in ombra il gioco lento. Ma Globo, che distribuisce giocattoli per bambini di tutte le età dal 1982, è convinta che i giochi in legno non vadano messi da parte. Anzi. LEGGI ANCHERosa contro azzurro: anche i colori rinforzano i pregiudizi nei ...

bambini - frutta e verdure : un'antipatia che sta diventando vera fobia : "Un bel cheeseburger, ma per favore niente verdure!" Non è difficile ascoltare frasi come questa che escono a raffica dalle bocche dei nostri Bambini e soprattutto dei nostri adolescenti e se per sbaglio, il panino arriva con le verdurine, anche una sola foglia o fogliolina d'insalata, è con un po' di schifo che la tolgono dal pane e l'abbandonano sul tavolo. Così nelle mense delle nostre scuole, va bene tutto, ma il piatto ritorna indietro ...

Far Sbrigare Ai bambini Alcune Faccende Domestiche Li Farà Essere Degli Adulti Di Successo : State già immaginando vostro figlio lamentarsi alle vostre prime indicazioni? Beh, rassicuratelo dicendogli che è la scienza che lo dice. I risultati sono emersi da uno dai più consistenti studi che ...

Città dei bambini - torna l'area dedicata al 'vivente' : in arrivo teche con insetti stecco e foglia : La realizzazione della nuova area del "vivente" si inserisce nella collaborazione tra l'Associazione Festival della Scienza, che dal 1° ottobre 2016 gestisce le attività didattiche de La Città dei ...

Milano - crolla palazzina : in nove estratti dalle macerie Feriti anche 4 bambini : Un crollo si è verificato, stamani, in una palazzina a Rescaldina (Milano), probabilmente a seguito di un'esplosione per una fuga di gas. Gli abitanti, alcuni dei quali in un primo momento...

Basta con i bambini superimpegnati - Vi spiego perché l'importante è farli giocare : Una momentanea perfezione in quel mondo misterioso e sgangherato che lo attira e gli confonde le idee. Il rocchetto di Ernst Torniamo a Freud. Il padre della psicanalisi aveva un nipotino, Ernst. Un ...

