Hunger Games | La ragazza di fuoco - Stasera in TV su Canale 20 il secondo capitolo della

10 cose che probabilmente non sapevate su Hunger Games : La ragazza di fuoco - stasera in prima serata su Canale 20 - Best Movie : Il film diretto da Francis Lawence , uscito nel 2013, ha incassato nel mondo più di 864 milioni di dollari finendo al 37esimo posto nella top 50 dei film che hanno guadagnato di più. Per prepararvi ...