Hellblade Senua' s Sacrifice per Xbox One ha piazzato oltre 50 000 copie in meno di una

Hellblade Senua’s Sacrifice : Recensione - Trailer e Gameplay : Dopo il debutto su PC e PS4, Hellblade Senua’s Sacrifice approda anche su Xbox One con supporto One X, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, su gentile concessione del team Ninja Theory. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Hellblade Senua’s Sacrifice Recensione Nel gioco vestiamo i panni di Senua, una fanciulla il cui destino è ...

Il meraviglioso Hellblade : Senua's Sacrifice debutta su Xbox One ed è già scontato del 10% : Dopo aver debuttato su PC e PS4 dimostrando come il modello indie AAA possa effettivamente rivelarsi un successo, Hellblade: Senua's Sacrifice è finalmente disponibile anche per i giocatori Xbox One e ovviamente Xbox One X.L'annuncio arriva direttamente dai ragazzi di Ninja Theory che hanno deciso di lanciare il titolo con un 10% di sconto che fissa il prezzo sui €29,99 e di dare vita anche a una iniziativa davvero lodevole. Se nella prima ...

Hellblade : Senua's Sacrifice in 4K e HDR : primo trailer della versione Xbox One X : Solo qualche minuto fa Ninja Theory ha presentato il primo trailer ufficiale della versione Xbox One X di Hellblade: Senua's Sacrifice, il pluripremiato titolo dello studio indipendente con sede a Cambridge uscito inizialmente su PC e PS4 e finalmente in arrivo per le console di casa Microsoft.Le sequenze del trailer sono state tratte direttamente dal gioco in versione Xbox One X e sono a dir poco impressionanti in 4K e HDR. Gli utenti Xbox One ...

Hellblade : Senua’s Sacrifice arriva su Xbox One : Ninja Theory annuncia ufficialmente che Hellblade: Senua’s Sacrifice, sarà disponibile anche su Xbox One con tutte le dovute migliorie (solo per i possessori di One X) a partire da Aprile. Prima di proseguire con la lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Hellblade: Senua’s Sacrifice debutta su Xbox One ad Aprile Secondo quanto annunciato dalla software house, il gioco sarà ...

Hellblade Senua's Sacrifice : l'action adventure di Ninja Theory arriverà su Xbox One : Della possibile versione Xbox One di Hellblade Senua's Sacrifice se ne era già parlato quando il titolo fu nuovamente classificato in Australia con il tag "multipiattaforma", ora, come segnala Dualshockers, apprendiamo che Ninja Theory ha ufficialmente annunciato che il suo action-adventure arriverà finalmente sull'ammiraglia di Microsoft.L'attesa non sarà molto molto lunga, in quanto il gioco verrà lanciato l'11 aprile. Supporterà l'HDR su Xbox ...