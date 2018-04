Harry Styles a Dublino parla con Chiara e degli One Direction video

Harry Styles : durante il live di Londra ha festeggiato l’anniversario dei genitori di una fan : Si allunga la lista dei momenti memorabili che accadono durante i concerti di Harry Styles! [arc id=”969fb982-c95d-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Dopo la confessione shock di una fan, l’esilarante pronuncia del nome “Ornella”, il suo super selfie con Cesare Cremonini e la dedica ad Ariana Grande, ora è tempo degli anniversari di coppia! via GIPHY durante il concerto del 12 aprile alla O2 di Londra, Harry ha festeggiato ...

Foto e video di Harry Styles a Glasgow in gonna sul palco del Live On Tour : “Volevo indossare il kilt da tempo” : Harry Styles a Glasgow per la prima data scozzese del Live On Tour 2018: per l'occasione, il cantante di Sign Of The Times ha sorpreso il pubblico e si è presentato sul palco con un completo tradizionale della Scozia! Inaspettatamente per tutto il pubblico, Harry Styles ha omaggiato la Scozia con l'outfit tipico scozzese: infatti, durante tutta la serata, Harry Styles a Glasgow ha indossato un kilt, tradizionale indumento maschile consistente ...

Harry Styles a Londra festeggia un anniversario di matrimonio : “Vi hanno trascinato a questo maledetto concerto?” (video) : Harry Styles a Londra per il secondo concerto alla O2 Arena del Live On Tour 2018: il cantante inglese si è esibito "in casa" e ha giocato ancora una volta con la sua vena da showman indiscusso! Com'è ormai noto dopo la divertente gaffe con Ornella al concerto di Milano, durante i suoi concerti Harry Styles ama interagire con il pubblico presente nei palazzetti, dando prova di non essere soltanto un eccellente cantante e performer, ma anche ...

Commovente dedica di Harry Styles ad Ariana Grande : Domenica 9 aprile Harry Styles, noto al Grande per essere stato il più famoso componente della boy band anglo-irlandese One Direction, ha fatto tappa con il suo tour mondiale alla Manchester Arena. La Manchester Arena è purtroppo tristemente famosa per essere stata teatro del sanguinoso attentato terrorista che nel maggio dello scorso anno sconvolse l’opinione pubblica mondiale, un attentato di matrice terroristica che causò numerose vittime e ...

Un regalo di Harry Styles per l’Italia dopo i concerti - bouquet di fiori a Modena : “La miglior cena della mia vita” (foto) : Un bellissimo regalo di Harry Styles per l'Italia: il cantante britannico ha elogiato il Bel Paese durante la sua recente permanenza, in occasione dei due concerti italiani del Live On Tour 2018. Oltre al caloroso pubblico italiano e alla gaffe con Ornella, c'è un'altra cosa che Harry Styles non dimenticherà mai: il cibo italiano! E come biasimarlo, dato che tra il concerto di Milano e quello di Bologna, Harry Styles ha trascorso la serata ...

Video - testo e traduzione di Sign Of The Times di Harry Styles - singolo multiplatino un anno dopo il debutto da solista : Sign Of The Times di Harry Styles è il primo singolo da solista rilasciato esattamente un anno fa, certificato in Italia doppio platino. Il brano ha sancito il grande debutto in solitaria del cantante degli One Direction. Il brano ha anticipato il primo lavoro discografico di Harry Styles, un album omonimo pubblicato lo scorso maggio e acclamatissimo dalla critica e dal pubblico internazionale. Il brano Sign Of The Times di Harry Styles ha ...

Harry Styles in Germania duetta con… Harry Styles : il cartonato del cantante per What Makes You Beautiful (video) : Harry Styles in Germania canta What Makes You Beautiful insieme al suo cartonato: sul palco dell'arena di Mannheim, il cantante britannico ha ricordato i vecchi tempi con gli One Direction insieme ad un ospite speciale... sé stesso! Durante una tappa in Germania del Live On Tour 2018, Harry Styles ha indossato un completo total black molto largo, un outfit decisamente differente da quelli a cui era abituato nei primi anni con gli One ...

Video di Harry Styles a Bologna per il Live On Tour 2018 - dallo scherzo di una fan su Ornella alla torta di compleanno sul palco : Harry Styles a Bologna conquista anche l'Unipol Arena! Mercoledì 4 aprile si è tenuto il secondo concerto tutto italiano del Live On Tour di Harry Styles, solista dopo la pausa annunciata con gli One Direction. Dopo lo strepitoso successo di lunedì 2 aprile al Forum di Assago a Milano, Harry Styles si è esibito all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, per uno show sold out attesissimo. Sul palco, Harry Styles ha proposto una scaletta ...

Scaletta di Harry Styles a Bologna per la seconda data italiana del Live On Tour : orari e biglietti disponibili : Questa sera il concerto di Harry Styles a Bologna per la seconda data italiana del Live On Tour 2018: dopo lo show di lunedì 2 aprile al Forum di Assago a Milano, il cantante inglese si esibirà questa sera all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Harry Styles presenterà dal vivo al pubblico l'album d'inediti da solista (omonimo), pubblicato lo a maggio 2017, da cui è stato estratto il singolo dal successo planetario Sign Of The ...

Harry Styles a Bologna offre la pizza ai fan in fila per il concerto all’Unipol Arena (foto) : Harry Styles a Bologna offre la pizza alle ragazze già in fila in vista del concerto di domani sera! Il cantante, infatti, si esibirà mercoledì 4 aprile all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Dopo lo strepitoso concerto di ieri sera al Forum di Assago, Harry Styles farà tappa a Bologna per la seconda data italiana del Live On Tour 2018. Come prevedibile, sono già tantissimi i fan in coda per i posti migliori all'interno dell'Arena, che ...

Harry Styles : ecco la scaletta del concerto di Milano : Durante il concerto al Medionalum Forum di Milano del 2 aprile Harry Styles è stato pazzesco. Non solo perché ha lasciato tutti senza fiato per le risate mentre tentava di pronunciate il nome “Ornella”, ma anche perché non si è mai risparmiato durante tutta la durata dello show. [arc id=”070c7ec0-9255-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Harry ha cantato 17 canzoni, tra cui anche delle cover degli One Direction e di Ariana Grande. ...

Foto e video di Harry Styles a Milano per il Live On Tour - il cantante parla in italiano con una fan : “Ti chiami Nutella?” : La grinta di Harry Styles a Milano conquista il Forum di Assago: il cantante inglese ha fatto tappa lunedì 2 aprile nel palazzetto milanese, per la prima delle due date italiane del Live On Tour 2018. Harry Styles ha incantato il pubblico di Milano con una scaletta molto variegata: dai brani contenuti nel suo primo album da solista, Harry Styles, tra cui il singolo Sign Of The Times, a due inediti Medicine e Anna fino ad alcune cover, tra cui ...

Le cose utili da sapere sul concerto di Harry Styles a Milano : Sarà questa sera al Mediolanum Forum di Assago: a che ora aprono i cancelli, cosa si può portare, come arrivare e dove parcheggiare The post Le cose utili da sapere sul concerto di Harry Styles a Milano appeared first on Il Post.

Scaletta di Harry Styles a Milano per il Live On Tour 2018 : orari e ultimi biglietti disponibili : Finalmente questa sera l'attesissimo concerto di Harry Styles a Milano, per la prima delle due date italiane del Live On Tour 2018. A grande richiesta, il cantante inglese fa ritorno in Italia dopo l'unico concerto del 10 novembre all'Alcatraz di Milano, che ha registrato un enorme successo. Harry Styles a Milano presenterà al pubblico l'omonimo album di debutto da solista, pubblicato a maggio 2017 e anticipato dal singolo dal successo ...