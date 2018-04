' Harry Potter' | la reunion di tre star su Instagram | Hermione Granger | Draco Malfoy e

Harry Potter e la maledizione dell'erede arriva a Broadway : I numeri attorno alla saga di Harry Potter [VIDEO] sono sbalorditivi: 500 milioni di libri venduti, e oltre 6 miliardi di euro di incassi dei film. E le ultime previsioni dicono che, per portare ...

Azienda che stampa Harry Potter cerca 25 operai. Il titolare : “Si sono presentati solo in 4” : abio Franceschi, imprenditore a capo di Grafica Veneta, ha raccontato a Il Mattino di Padova di essere alla ricerca di 25 dipendenti. "Paga buona, oscilla tra i 1.300 e i 1.500 euro al mese a seconda dell’inquadramento e la proposta è finalizzata ad un assunzione a tempo indeterminato".Continua a leggere

Harry Potter sbarca a Broadway con lo show dei record da 70 milioni di dollari : Lo show in due parti tratto da "La maledizione dell'erede" è il più costoso non musical della storia. Ben 68,5 milioni di dollari per produrre lo spettacolo dedicato alle vicende di Harry Potter, il maghetto nato dalla penna di J.K. Rowlings.Continua a leggere

Harry Potter e la maledizione dell'erede arriva a Broadway : I numeri attorno alla saga di Harry Potter sono sbalorditivi: 500 milioni di libri venduti, e oltre 6 miliardi di euro di incassi dei film. E le ultime previsioni dicono che, per portare questo ultimo capitolo della saga a New York, si siano spesi oltre 60 milioni di dollari: infatti il teatro di Broadway ha subito un'importante ristrutturazione, per avvicinarsi il più possibile all'aspetto del Palace Theatre di Londra, dove dal 2016 è di scena ...

Alla ricerca di Harry Potter - la magia arriva a Milano : Esiste una sala all’intero del castello di Howgarts che si chiama «stanza delle necessità». Se hai bisogno di qualcosa, qui lo trovi e la stanza stessa è un rifugio al momento del bisogno, invisibile però agli altri. È la più bella di tutte a pensarci e l’unica che davvero non si trova nella realtà. Il resto del mondo di Harry Potter invece si visita veramente. Il luogo più vicino, nel tempo e nello spazio, è per noi Milano. La mostra Harry ...

Harry Potter and the Cursed Child : il film non si farà : Correva l'anno 1998 quando JK Rowling regalò al mondo il maghetto Harry Potter, scatenando nel mondo una vera e propria mania. Vent'anni, sette libri e otto film dopo, l'amore per lo sfortunato maghetto occhialuto non è cambiato, rendendo l'arrivo di the Cursed Child a teatro un vero e proprio evento. Il debutto a Londra due anni fa, dell'ottava e forse ultima avventura di uno dei personaggi più amati di sempre è stato un grande successo, ...

Harry Potter : Hogwarts Mystery ha una data di uscita : Jam City, studio di sviluppo di videogiochi mobile con sede a Los Angels, in collaborazione con Warner Bros. Interactive Entertainment annuncia finalmente la data di lancio ufficiale per Harry Potter: Hogwarts Mystery. Il gioco sarà disponibile per tutti i dispositivi iOS e Android a partire dal 25 aprile. Jam City annuncia inoltre che molti attori che hanno partecipato alla serie di film dedicata ad Harry Potter daranno la loro voce ad alcuni ...

Harry Potter compie 20 anni : in arrivo un'edizione home video colma di extra - Best Movie : Parte 3: Creatures: Entra nel mondo di Harry Potter e dai uno sguardo al lavoro di un gruppo speciale di "maghi": gli artisti che creano mostri e meraviglie. Fai un giro nel Creature Shop, dove gli ...

Italiano ruba raro volume di Harry Potter a Piccadilly Circus e finisce alla sbarra : Un libraio Italiano è accusato di aver rubato a Londra una prima copia firmata di Harry Potter e il Calice di Fuoco e di averla sostituita con un altro libro. Prezzo di copertina? Ben 1.675 sterline.Rudolf Schönegger, comparso dinanzi ai giudici londinesi, ha spiegato di essere un collezionista e venditore di volumi preziosi e di essere assiduo frequentatore delle librerie nel centro di Londra ma ha negato ogni ...

Gb : libraio accusato furto Harry Potter : ANSA, - ROMA, 27 MAR - Un libraio italiano è accusato di aver rubato a Londra una prima copia firmata di 'Harry Potter e il Calice di Fuoco', valore stimato 1.675 sterline, e di averla sostituita con ...

"Rubò libro autografo di Harry Potter" - alla sbarra a Londra libraio italiano : Rudolf Schonegger è sotto processo per il furto della prima copia del 'Calice di Fuoco', del valore di oltre 1.600 sterline. Lui respinge le accuse

Con Harry Potter generazione di lettori : ... nel 1998, del primo volume della saga, 'Harry Potter e le Pietra Filosofale' di cui finora sono stati venduti nel nostro Paese oltre 12 milioni di copie e 500 milioni nel mondo.