Guida con una patente falsa | 52enne nei guai

Basket - Serie A 2018 : i migliori della 26a giornata. Fontecchio top scorer - Vitali e Burns ottimi ma sconfitti. Cinciarini Guida Milano nel derby : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori italiani della 26a giornata della Serie A di Basket Simone Fontecchio: top scorer italiano di questa giornata con i suoi 18 punti. Una grande prestazione nel match della sua Cremona contro Trento. Una sconfitta pesante per la Vanoli, che vede rallentare la sua corsa verso i playoff, anche se le possibilità di centrare le post season ci sono tutte con questo Fontecchio. Michele Vitali: quello tra ...

Basket - Serie A 2018 : i migliori della 26a giornata. Fontecchio top scorer - Vitali e Burns ottimi ma sconfitti. Cinciarini Guida Milano nel derby : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori italiani della 26a giornata della Serie A di Basket Simone Fontecchio: top scorer italiano di questa giornata con i suoi 18 punti. Una grande prestazione nel match della sua Cremona contro Trento. Una sconfitta pesante per la Vanoli, che vede rallentare la sua corsa verso i playoff, anche se le possibilità di centrare le post season ci sono tutte con questo Fontecchio. Michele Vitali: quello tra ...

Svizzera : italiano Guida in autostrada in contromano per quasi 100 Km e 4 cantoni : Bizzarra e pericolosissima avventura per un italiano esidente a Rüschlikon (ZH) che ha percorso quasi 100 chilometri di autostrada in contromano attraverso quattro cantoni. L’uomo è stato fermato e successivamente arrestato domenica notte a Horgen (ZH), mentre stava circolando sulla carreggiata sbagliata dell’A3 in direzione di Zurigo. Miracolosamente non si è verificato nessun incidente, indica in una nota odierna la polizia ...

Svizzera : italiano Guida in autostrada in contromano per quasi 100 Km - attraversa 4 cantoni : Bizzarra e pericolosissima avventura per un italiano esidente a Rüschlikon (ZH) che ha percorso quasi 100 chilometri di autostrada in contromano attraverso quattro cantoni. L’uomo è stato fermato e successivamente arrestato domenica notte a Horgen (ZH), mentre stava circolando sulla carreggiata sbagliata dell’A3 in direzione di Zurigo. Miracolosamente non si è verificato nessun incidente, indica in una nota odierna la polizia ...

Dichiarazione dei redditi 2018 - 730 al via : Guida agli sconti del Fisco : Da domani disponibile sul web il modello precompilato. Colf, casa e tasse scolastiche: ecco le novità

Totti Guida la remuntada di Amici : pari con Ballando : Francesco Totti , ospite a "Amici17" regala al "mister" Maria De Filippi un pareggio con "Ballando con le Stelle" . Milly Carlucci , i suoi ballerini e il sempre più gonfio Gabriel Garko hanno ...

Visite Guidate in città 'con brio' grazie alla musica : Chi lo ha detto che le colonne sonore sono solo al cinema? Dal 24 aprile anche le Visite guidate, infatti, avranno più vivacità grazie all'iniziativa Andante ma con brio che vede la collaborazione di ...

PIT STOP : le 20 auto divertenti da Guidare che consumano poco : Ma offre comunque un ottimo mix di prestazioni ed economia. Ford Mustang Ecoboost, 12 km con un litro - Come la Chevrolet Camaro, la Ford Mustang offre un'opzione turbocharged a quattro cilindri per ...

Laura Pausini Guida ancora la classifica Fimi - seguita da Thirty Seconds To Mars e Benji e Fede : Laura Pausini guida ancora una volta la classifica Fimi degli album più venduti della settimana. La cantante di Solarolo è seguita dal nuovo disco dei Thirty Seconds To Mars e dal duo modenese Benji e Fede, rispettivamente al secondo e al terzo posto. Se Fatti Sentire occupa la vetta della classifica, Benj e Fede con Siamo Solo Noise sono stabili sul podio dopo sei settimane dalla pubblicazione. America dei Thirty Seconds To Mars debutta ...

Guida per risparmiare in casa : i consigli di MCE : Ridurre i consumi collegati alla propria casa potenziando l’efficienza in un’ottica di risparmio energetico. Migliorare il comfort abitativo con un approccio più sostenibile che permetta di diminuire le spese. Ecco alcuni dei buoni propositi che negli ultimi anni sentiamo ripetere sempre più spesso dagli esperti del settore. Ma come fare, nel concreto, a mettere in pratica questi utili suggerimenti? E’ proprio da questo crescente bisogno che di ...

Conto alla rovescia per la presentazione della Guida 50 Top Pizza : Roma, 13 apr. , askanews, Parte da Milano il nuovo viaggio per scoprire le migliori pizzerie d'Italia e del mondo del 2018, grazie a 50 Top Pizza, la prima guida on line dedicata ai locali della '...

OSS sanitario : Guida al recente contratto - alle nuove mansioni e responsabilità Video : Tutti coloro che vogliono intraprendere la professione di operatore socio-sanitario, devono sapere che dopo la riforma #decreto Lorenzin, sono state apportate grosse novita' alla professione [Video], a livello di competenze e di stipendio. La prima novita' riguarda la loro figura professionale, riconosciuta a tutti gli effetti come professione sanitaria. La seconda, riguarda il rinnovo del contratto nazionale della sanita' che ritocca al rialzo ...

**Consultazioni : Salvini - governo Guidato da personalità indicata da Lega** : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – “Siamo pronti ad assumere la responsabilità unitariamente di un governo di alto profilo e di lunga durata, credibile in Europa e nel mondo, guidato da una personalità indicata dalla Lega”. Lo ha detto Matteo Salvini al termine delle consultazioni del centrodestra al Quirinale. L'articolo **Consultazioni: Salvini, governo guidato da personalità indicata da Lega** sembra essere il primo su Meteo Web.

Playoff NBA 2018 : le date - gli orari e la Guida completa con tutte le informazioni : ...migliore è consultare quotidianamente la sezione NBA su skysport.it per non perdersi neppure un tiro decisivo del momento più divertente e spettacolare del campionato di basket più bello del mondo. ...