' Guerra civile europea | attenzione a egoismi nazionali'

L’allarme di Macron a Strasburgo : “Sta emergendo una Guerra civile europea” : «In Europa la risposta è l’autorità della democrazia, non la democrazia autoritaria». Così il presidente francese Emmanuel Macron, per la prima volta alla plenaria degli eurodeputati di Strasburgo, ha messo in guardia contro il «fascino illiberale e gli egoismi nazionali. Dobbiamo edificare una nuova sovranità europea per dare una risposta chiara...

Macron a Ue : in Europa "Guerra civile" : 10.50 "Il modello europeo non è datato.E' potente come nessun altro e al contempo fragile, perché la sua forza a ogni istante dipende dal nostro impegno".Così il presidente Macron al Parlamento Ue. "Non possiamo far finta di essere in un tempo normale -aggiunge- c'è un dubbio che attraversa molti dei nostri Paesi sull'Europa, una sorta di guerra civile europea sta emergendo: stanno venendo a galla i nostri egoismi nazionali e il fascino ...

Attacco Siria - cosa sta accadendo nel Paese diviso dalla Guerra civile - : Nello Stato - colpito dai raid di Usa, Francia, Gb - non c'è un conflitto tradizionale ma un contesto complesso in cui si scontrano diverse fazioni: vicino alle zone controllate del governo Siriano, ...

Siria - attacco Usa con Francia e Gran Bretagna/ Raid su Damasco : da Guerra civile a conflitto internazionale? : Siria, attacco Usa con Francia e Gran Bretagna: Raid su Damasco. Da guerra civile a conflitto internazionale? Cosa succede ora? Le ultime notizie e i possibili scenari(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 15:39:00 GMT)

Siria - dalla Guerra civile al conflitto internazionale : La Siria è il terreno di un conflitto cominciato nel marzo 2011, ma sarebbe riduttivo parlare di una guerra che riguarda solo questo Paese. Quella che più di sette anni fa era nata come una guerra civile, una rivolta popolare contro il regime di Bashar Assad, quasi subito si è trasformata anche in un conflitto internazionale. Non è una guerra, ma tante guerre intrecciate fra loro che si combattono tutte su un unico terreno: la martoriata Siria. ...

Matteo Renzi - l'ora della Guerra civile nel Pd : Carlo Calenda candidato alla segreteria - lo spingono Veltroni e Prodi : Dentro al Pd i 'padri nobili' hanno già deciso tutto: dopo Matteo Renzi , il segretario-leader dovrà essere Carlo Calenda . Il retroscena è del Corriere della Sera e riannoda i fili di questi ultimi ...

Al Nazareno comincia la Guerra civile Fronda all'attacco : Matteo deve andare a casa : Roma La svolta improvvisa arriva dopo una giornata di infiniti summit, riunioni, conciliaboli, telefonate incrociate. Con un unico obiettivo: stabilire un percorso di exit strategy pilotata dalla leadership del segretario sconfitto, e aprire una nuova fase nel Pd.Solo che il diretto interessato non ci sta, fa trapelare per tutto il giorno segnali di ira e di sfida e alla fine annuncia, a sera, che si dimette ma resta, a presidiare un percorso ...

Fascismo : Russo (FdI) - clima da Guerra civile alimentato da sinistra democratica : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - "Assistiamo a un atteggiamento pericoloso. Sta passando il messaggio, antico e rispolverato per questa campagna elettorale, che la violenza nei confronti di chi è di destra sia giustificabile, quasi un fatto naturale. Si sta risvegliando in Italia un clima da guerra ci

Elezioni 2018 - una Guerra incivile tra leader di partito. In attesa della realtà : di Paolo Bagnoli A pochi giorni dalle Elezioni quello che succede in Italia potrebbe entrare nei programmi della Nasa tanto è lunare; ossia lontano, opaco, pallido e a sé rispetto a tutto il resto. Quasi nessuno sembra rendersene conto e quella che viene chiamata per consuetudine, campagna elettorale, è solo un giostra misera, modesta e provincialistica mentre da una campagna elettorale si esigono scatti di orgoglio, di ideale e di programmi ...