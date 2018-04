Gratta e vinci da sballo | attimi di incredulità | Era emozionatissimo | non sapeva

Spende 5 euro e ne vince 500mila con un Gratta e vinci : 'Grattino' fortunato a Velletri, in provincia di Roma, dove un giocatore si è portato a casa 500mila euro con il tagliando “Doppia sfida", acquistato nel punto vendita di...

Truffa dei Gratta e Vinci : ecco come riconoscevano quelli vincenti : Si tratta di un argomento molto delicato e che spesso è finito nell'occhio del ciclone a causa del numero di casi sempre crescenti di vittime del gioco d'azzardo. Giochi a premi, scommesse sportive e Gratta e Vinci possono tramutarsi in trappole per i giocatori incalliti. In questo caso però, la cronaca registra un eclatante caso di manomissione dei tanto acquistati Gratta e Vinci da parte di una coppia di coniugi campani che sarebbero riusciti ...

Gratta e vinci - avete mai notato un ‘segnetto’? Occhio : ecco che significa. Hanno scoperto tutto : Gratta e vinci, chi non sogna di essere baciato dalla dea bendata così? Un tagliando, pochi euro, una moneta per Grattare e magari, dopo la suspance, una bella cifra minimo a 4 zeri scritta nero su bianco. E la svolta. tutto sta nell’avere la fortuna sfacciata di beccare il biglietto giusto, eccola l’impresa. Ma c’è chi ha pensato bene di andarsela a prendere la fortuna e di guadagnarci pure sopra: una coppia di coniugi ...

Manomettevano i "Gratta e vinci" e intascavano quelli vincenti. La truffa dei tabaccai coniugi di Salerno : Grazie a delle lievi abrasioni, individuavano i biglietti vincenti e incassavano la somma in palio, vendendo gli altri "gratta e vinci", quelli perdenti, ai clienti. La truffa è stata messa in atto da un coppia di coniugi, titolari di una rivendita di tabacchi a Salerno, in via Posidonia. I Carabinieri li hanno denunciati con le accuse di falsificazione, frode nell'esercizio del commercio, accesso abusivo a un sistema informatico o ...

Truffa Gratta e vinci «manomessi» - la mega-truffa dei tabaccai : Realizzavano piccole abrasioni sui tagliandi dei «gratta e vinci», quasi impercettibili ad occhio nudo. In questo modo riuscivano, attraverso l?uso improprio delle apparecchiature...

Gratta e vinci 'manomessi' - la mega-truffa dei coniugi tabaccai : Realizzavano piccole abrasioni sui tagliandi dei 'Gratta e vinci', quasi impercettibili ad occhio nudo. In questo modo riuscivano, attraverso l'uso improprio delle apparecchiature telematiche, ad ...

'Spiavano' i Gratta e vinci e intascavano quelli vincenti : coppia di tabaccai nei guai : Due coniugi di Salerno, titolari di una rivendita di tabacchi in via Posidonia, sono stati denunciati dai Carabinieri con le accuse di falsificazione, frode nell’esercizio del commercio, accesso abusivo ad un...

Gratta e vinci con doppia sorpresa : pensa di incassare 300 euro e invece sono trecentomila : pensava di avere vinto 300 euro e invece erano qualcuno di più: 300mila. Che botta per il pensionato di Colleferro che l'altro ieri si è avvicinato sorridendo alla cassa della 'sua' tabaccheria in via ...

Usa - vince 2 milioni di dollari - ma getta il 'Gratta e vinci' nell'immondizia : 'Ci siamo sempre considerati sfortunati - hanno detto i due, stravolti dall'emozione - Questa è l'ultima cosa al mondo che si saremmo mai aspettati'. Il regolamento della lotteria prevedeva che ...

Usa - vince 2 milioni di dollari - ma getta il 'Gratta e vinci' nell'immondizia : 'Ci siamo sempre considerati sfortunati - hanno detto i due, stravolti dall'emozione - Questa è l'ultima cosa al mondo che si saremmo mai aspettati'. Il regolamento della lotteria prevedeva che ...

A Fiorano centra 2 milioni con il 'Gratta e vinci' : Il fortunato è un cliente del bar tabaccheria 'Coffee Time' di Fiorano. La titolare: 'Ma non sappiamo chi possa essere'

Gratta e vinci da 500mila euro - caccia all'anonimo fortunato : l'appello del titolare della ricevitoria : Un anonimo fortunato ha vinto ben 500mila euro con un biglietto del Gratta & vinci, un "Doppia Sfida", giocato in un bar ricevitoria di Mologno, in provincia di Lucca. Il titolare dell'esercizio lo...

Gratta e Vinci 100X - vinto un milione di euro nel Milanese : Colpo di fortuna in Lombardia, precisamente a Cormano , Milano , , dove è stata realizzata una Vincita di un milione di euro grazie ad un biglietto del Gratta e Vinci 100X . Estrazioni di Lotto e ...

Ruba 50mila euro di Gratta e vinci nel bar in cui lavorava - arrestata una donna : Voleva tentare la fortuna e per farlo ha trafugato gratta e vinci nel bar dove lavorava. Per questo una donna di 45 anni è stata arrestata dalla polizia: è stata incastrata dalle telecamere. Nella sua ...