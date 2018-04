Grande Fratello | ecco cosa accadrà nella puntata di stasera 17 aprile 2018

Grande Fratello 2018 : orari daytime e diretta sui canali Mediaset : Il Grande Fratello 2018 sta per iniziare, la prima puntata è attesa per oggi 17 aprile. A seguire gli orari dei daytime e della diretta su Canale 5, Italia 1, Mediaset Extra e La5. Barbara D'Urso sarà la conduttrice dell'edizione di quest'anno, affiancata dagli opinionisti Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, entrambi ex concorrenti del reality show targato Mediaset. Si tratta di un gradito ritorno sia per la versione NIP del GF, sia per la ...

Chi è Lucia Orlando? Biografia - età e vita privata della concorrente del Grande Fratello 2018 : Chi è Lucia Orlando? La concorrente del Grande Fratello 2018 non ha esperienze nel mondo dello spettacolo alle spalle, impareremo a conoscerla nella Casa come dovrebbe succedere con tutti i concorrenti della versione classica. "Sembro cattiva, un po’ stronza, ma solo se non mi conosci. Sembra che me la tiri ma non è così", ha detto durante la sua presentazione ed è una premessa entusiasmante per gli appassionati del reality show. In questo ...

SIMONE POCCIA / Lo sportivo alla ricerca dell'amore al Grande Fratello 15? : SIMONE POCCIA è uno dei concorrenti del Grande Fratello Nip: sportivo nella cerchia della nazionale di atlentica, cerca ora un'esperienza che gli permetta di ottenere notorietà.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 11:00:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ News : scintille ed sms tra Simone Coccia e Lucia Bramieri? : Un'edizione pazza, folle, fatta di storie, di passioni e di colpi di scena, tutto questo è stato annunciato in conferenza stampa da Barbara D'urso per il suo Grande Fratello 2018(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 10:43:00 GMT)

Cristiano Malgioglio/ Opinionista e infiltrato speciale : una settimana nella casa (Grande Fratello 2018) : Cristiano Malgioglio torna a Cinecittà. Il paroliere è uno degli opinionisti del Grande Fratello 15, al via su Canale 5, ma sarà anche infiltrato speciale dentro la casa.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 10:40:00 GMT)

Simona Izzo/ Da concorrente a opinionista : sarà la “regista occulta” del GF? (Grande Fratello 2018) : Simona Izzo torna nella casa del Grande Fratello. Dopo aver partecipato alla seconda edizione vip del reality, da questa sera sarà opinionista della nuova versione "nip", la numero 15.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 10:40:00 GMT)

Grande Fratello 15 : Lucia Bramieri ha subìto avances da Simone Coccia : Il Grande Fratello 15 è ai nastri di partenza, ma tra alcuni concorrenti ci sono già dei pregressi. In special modo tra Lucia Bramieri, vedova dal 2008, e Simone Coccia, l'attuale fidanzato dell'onorevole Stefania Pezzopane: "Il gossip racconta che tra lei e Simone Coccia, il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane, ci sia stato qualche tempo fa uno scambio di messaggi, pare che lui la volesse corteggiare e che lei avesse messo in ...

Grande Fratello 2018/ News : con l'edizione numero 4 di Barbara D'Urso si torna alle origini : Un'edizione pazza, folle, fatta di storie, di passioni e di colpi di scena, tutto questo è stato annunciato in conferenza stampa da Barbara D'Urso per il suo Grande Fratello 2018(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 10:16:00 GMT)

Grande Fratello Nip : tutti i concorrenti : Il Grande Fratello si potrà seguire in streaming con una doppia regia, ci sarà il live blogging, le puntate di datytime, di prime time e video e otto puntate in prima serata. ''Sarà un Grande ...

'Grande Fratello 15' - si apre la porta rossa della casa più spiata d'Italia : Al centro del racconto televisivo, come sempre, le loro storie: alcune già note al pubblico, perché legate a fatti di cronaca e attualità, altre invece ancora da scoprire. Il Grande casale Del gruppo ...

Barbara d'Urso conduce il Grande Fratello 2018/ Il trash dai salotti alla casa di Cinecittà? : Barbara d'Urso torna alla conduzione del Grande Fratello Nip, mantenendo anche gli impegni a Domenica Live e Pomeriggio Cinque: le sue anticipazioni sulla nuova edizione.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 10:00:00 GMT)

Grande Fratello Nip : ecco i concorrenti dell’edizione numero 15. Non sono tutti sconosciuti : chi entra nella casa di Cinecittà : Manca pochissimo al debutto del Grande Fratello 2018. L’edizione numero 15 sarà all’insegna della tradizione e dell’innovazione: ci saranno 106 telecamere di cui 96 robotizzate, gestite dal regista con joystick. Una novità assoluta nel mondo per questo reality. Il Grande Fratello si potrà seguire in streaming con una doppia regia, ci sarà il live blogging, le puntate di datytime, di prime time e video e otto puntate in ...

VALERIO LO GRIECO/ Dalla Puglia al Grande Fratello 15 : il 'superbono' non è un volto nuovo in televisione : VALERIO Lo GRIECO è uno dei primi concorrenti che entreranno nella casa del Grande Fratello 15: chi è, le ragioni della sua scelta e i progetti per il futuro.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 09:30:00 GMT)

Il Grande Fratello vive in Cina : ecco il sito per segnalare le spie : Il sito è disponibile sia in cinese sia in inglese. Basta digitare l'indirizzo e si accede al portale: l'interfaccia rosso, nell'angolo il simbolo del ministero della Sicurezza nazionale, l'agenzia di intelligence cinese. Si clicca sul bottone centrale, si compila il form e il gioco è fatto.Si chiama www.12339.gov.cn ed è il sito web lanciato dal governo cinese per denunciare le spie straniere. L'obiettivo è invitare i concittadini a segnalare i ...