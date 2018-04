Grande Fratello | ecco cosa accadrà nella puntata di stasera 17 aprile 2018

Grande Fratello 2018/ News - la D'Urso : "Edizione bizzarra - mi dispiace se do fastidio a qualcuno" : Un'edizione pazza, folle, fatta di storie, di passioni e di colpi di scena, tutto questo è stato annunciato in conferenza stampa da Barbara D'Urso per il suo Grande Fratello 2018(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 12:43:00 GMT)

Valerio Lo Grieco altezza - peso e foto fisico del concorrente del Grande Fratello 2018 : Volete conoscere peso e altezza di Valerio Lo Grieco? Domanda lecita, visto che è un concorrente del Grande Fratello 2018 poco conosciuto (a differenza di tanti altri); sì, è vero, ha preso parte anche a Ciao Darwin e alla fiction Furore 2, ma certamente saranno in pochi a ricordarlo: è più probabile che venga ricordato per i suoi scatti pubblicati su Instagram, dove esibisce spesso il suo muscoloso fisico. Valerio Lo Grieco è infatti anche un ...

Grande Fratello 2018 : Simone Coccia : Simone Coccia Chi è Simona Coccia del Grande Fratello 2018 Età: 34 anni Data di nascita: 18 agosto 1983 Luogo: L’Aquila Vive a: L’Aquila Stato civile: divorziato Studi effettuati: diploma Lavoro: showman (così si dichiara, ndDM) Esperienze nello spettacolo: molte partecipazioni in tv – concorsi di bellezza Ex spogliarellista e ballerino, Simone Coccia Colaiuta è noto alle cronache per la chiacchieratissima storia d’amore con l’onorevole ...

Chi è Lucia Orlando? Biografia - età e vita privata della concorrente del Grande Fratello 2018 : Chi è Lucia Orlando? La concorrente del Grande Fratello 2018 non ha esperienze nel mondo dello spettacolo alle spalle, impareremo a conoscerla nella Casa come dovrebbe succedere con tutti i concorrenti della versione classica. "Sembro cattiva, un po’ stronza, ma solo se non mi conosci. Sembra che me la tiri ma non è così", ha detto durante la sua presentazione ed è una premessa entusiasmante per gli appassionati del reality show. In questo ...

SIMONE POCCIA / Lo sportivo alla ricerca dell'amore al Grande Fratello 15? : SIMONE POCCIA è uno dei concorrenti del Grande Fratello Nip: sportivo nella cerchia della nazionale di atlentica, cerca ora un'esperienza che gli permetta di ottenere notorietà.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 11:00:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ News : scintille ed sms tra Simone Coccia e Lucia Bramieri? : Un'edizione pazza, folle, fatta di storie, di passioni e di colpi di scena, tutto questo è stato annunciato in conferenza stampa da Barbara D'urso per il suo Grande Fratello 2018(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 10:43:00 GMT)

Cristiano Malgioglio/ Opinionista e infiltrato speciale : una settimana nella casa (Grande Fratello 2018) : Cristiano Malgioglio torna a Cinecittà. Il paroliere è uno degli opinionisti del Grande Fratello 15, al via su Canale 5, ma sarà anche infiltrato speciale dentro la casa.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 10:40:00 GMT)

Simona Izzo/ Da concorrente a opinionista : sarà la “regista occulta” del GF? (Grande Fratello 2018) : Simona Izzo torna nella casa del Grande Fratello. Dopo aver partecipato alla seconda edizione vip del reality, da questa sera sarà opinionista della nuova versione "nip", la numero 15.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 10:40:00 GMT)

Grande Fratello 15 : Lucia Bramieri ha subìto avances da Simone Coccia : Il Grande Fratello 15 è ai nastri di partenza, ma tra alcuni concorrenti ci sono già dei pregressi. In special modo tra Lucia Bramieri, vedova dal 2008, e Simone Coccia, l'attuale fidanzato dell'onorevole Stefania Pezzopane: "Il gossip racconta che tra lei e Simone Coccia, il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane, ci sia stato qualche tempo fa uno scambio di messaggi, pare che lui la volesse corteggiare e che lei avesse messo in ...