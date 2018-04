Gran Bretagna | ai minimi storici il tasso di disoccupazione

Il doppio atlantismo. Due linee sull'intervento in Siria : da una parte Gran Bretagna e Francia - dall'altra asse Italia-Germania : Da una parte Gran Bretagna e Francia, dall'altra Italia e Germania. L'attacco missilistico in Siria ha messo in luce un doppio atlantismo in Europa. Due visioni opposte. Se Londra e Parigi, infatti, sono stati espressione di una linea intervista, passando dalle parole ai fatti e appoggiando gli Stati Uniti, Roma e Berlino si sono tirate fuori dalle operazioni militari.Chi ha provato a ricucire è stato il segretario generale della Nato, ...