Governo | Salvini | ' Figura terza? Se condivide programma perché no' Ed apre alla Casellati

Matteo Salvini voterà la fiducia al Governo Casellati : Potrebbe esserci il primo premier donna della storia d’Italia. La Lega è favorevole. “Se ci fosse qualcuno in gamba che

Governo - Salvini : "Figura terza? Perché no" : E posta foto su Instagram: "C'è chi chiude il forno, c'è chi cura l'orto" Governo, Di Maio a Salvini: "Aspetto un po' poi il forno si chiude"

Governo - ora Salvini apre : "Una figura terza? Perché no" : Mentre Luigi Di Maio continua coi suoi veti e a pretendere la poltrona di Palazzo Chigi, Matteo Salvini resta più moderato e apre alla possibilità che la premiership vada a una fugura terza. "Se ci fosse qualcuno in gamba che sottoscrive un programma che condivido, Perché no", ribadisce il segretario della Lega a Telemolise, "Io a differenza di Di Maio non sono qua a dire 'o Governo io o non si fa niente'". Poco prima Salvini aveva risposto con ...

Salvini a Di Maio : unica strada Governo centrodestra-M5s. Il Pd resta il mio avversario : Intanto il leader della Lega replica a Di Maio dal profilo Facebook: "C'è chi chiude il forno, c'è chi cura l'orto" dopo che ieri aveva annunciato l'intenzione di chiudere, in assenza di risposte, il dialogo con la Lega o con il Pd per la formazione di un governo

Enrico Mentana - come brutalizza Salvini e Di Maio : 'O fate il Governo o torniamo al voto' : La situazione di stallo tra Lega e Movimento Cinque Stelle per la formazione del governo ha esasperato la pazienza anche dei commentatori della politica, oltre che degli italiani. In testa al gruppo di giornalisti stufi di tutti questi tira e molla tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini c'è Enrico Mentana , che su Facebook indica due sole vie per ...

Salvini sicuro : 'se vinciamo in Molise e Friuli in 15 giorni facciamo il Governo' : 'Se vuole il Pd ci vada' la risposta del leader della Lega al candidato premier del M5s. 'Il Partito Democratico è alternativo a Lega e 5 Stelle ma non rifiutiamo nessun confronto' chiarisce Ettore ...