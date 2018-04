Governo M5S-Pd? Dialogo sì ma non ci sono contenuti che accomunano

Governo - Serracchiani : “Dopo il raid in Siria M5s e Lega più lontani. Pd pronto a dialogare” : Mentre Luigi Di Maio avverte che “uno dei due forni” – quello verso la Lega e quello aperto al centrosinistra – sta per chiudersi, dal Pd arrivano aperture al dialogo con i pentastellati. “Sì al dialogo, ma prima gli altri ammettano il fallimento”, dice in un’intervista alla Stampa la deputata dem ed ex vicesegretaria nazionale Debora Serracchiani. Secondo cui dopo il raid di Usa, Francia e Gran Bretagna ...

Bonino : Governo Pd-M5S?Contenuti diversi : 9.50 "Io ritengo che si debba dialogare con tutti,ma di lì a fare un Governo è una altra questione.Bisogna vedere nei termini dei contenuti che però non mi pare ci siano. Con il presidente incaricato mi sembra difficile non andare a discutere e dialogare sui contenuti". Così Emma Bonino, ospite di Radio Capital, a proposito del dialogo tra Pd e M5S. La Bonino è scettica sull'ipotesi che Di Maio chiuda "il forno" con Salvini e tenga aperto ...

Governo - Giorgetti prevede : finirà con gli M5S e l'appoggio del Pd : E in una riunione di partito si era detto sfiduciato per «l'assenza di cultura politica» e per «la mancanza di capacità di mediazione»: «Sentitemi, Mattarella ci metterà alle strette. Prima darà ...

Governo : Rosato - per Pd no novità - spetta a Lega e M5S fare passi : Roma, 16 apr. (AdnKronos) – “Il Pd è l’unico partito in cui c’è ancora una dialettica interna ma la nostra Direzione ha detto che noi siamo alternativi sia al M5S che alla Lega e mi sembra che non ci sia alcun elemento che possa aver cambiato la nostra opinione”. Lo dice Ettore Rosato del Pd a Radio 105.“Penso che il presidente Mattarella abbia in mente un percorso e farà un passo visto che, chi dice di aver ...

Pd - Boccia : “Governo di transizione con noi - M5s e Lega? Impossibile. Da Calenda banalità politica” : “Il modello del governo di tutti è una banalità politica. Se fosse così semplice, si sarebbe già fatto. Per come stanno le cose oggi, l’ipotesi di Calenda di un governo che vede insieme Pd-Lega-M5s non ha alcuna attinenza con la realtà”. Sono le parole del deputato Pd, Francesco Boccia, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, a proposito dell’intervista rilasciata oggi a Repubblica dal ministro dello ...

Pd - Carlo Calenda faccia di bronzo : 'Governo di transizione insieme a Lega e M5s' - ma un mese fa... : Presa la tessera del Pd, il ministro uscente Carlo Calenda ha già cominciato a ragionare come metà dei dem: al governo a tutti i costi, anche se i partiti e le coalizioni che hanno vinto le elezioni ...

Governo - Rosato : 'Apertura? Pd alternativo a M5S e Lega' : "C'è sempre stata una posizione di apertura di Emiliano, ma contano i voti e il voto della direzione del Pd è chiaramente alternativo a M5s e Lega". Lo ha detto il vicepresidente della Camera ed ...

Salvini - Governo possibile? C.destra-M5S : ANSA, - ROMA, 16 APR - "Con chi? I numeri del voto sono chiari e l'unico governo possibile e con un'ampia maggioranza è con il centrodestra ed i cinque stelle, se Di Maio e Berlusconi continuano a ...

SALVINI - Governo : CHIUDE A DI MAIO E CALENDA/ “Mai col Pd - M5s rispetti voto” : asse Lega-Gino Strada su Siria : GOVERNO, SALVINI contro Di MAIO e CALENDA: "mai col Pd e il M5s rispetti il voto". Leader Lega striglia Centrodestra, accordo con grillini più lontano. Rivolta dem contro il Ministro(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 14:40:00 GMT)

Salvini "Calenda? Mai col Pd. Di Maio rispetti voto"/ Governo - M5s-Lega lontani : rivolta dem contro Ministro : Governo, Salvini contro Di Maio e Calenda: 'mai col Pd e il M5s rispetti il voto'. Leader Lega striglia Centrodestra: dem, 'Governo di tutti'.

Governo - Fassino tenta l’ennesima profezia : “Se M5s e centrodestra sono in grado - parta esecutivo. Sennò nuova fase - Pd c’è” : “sono passati oltre quaranta giorni e questo paese ha bisogno di un Governo e 5 Stelle e centrodestra devono ancora farci capire cosa vogliono fare. Se riescono a fare un Governo bene: il Pd starà all’opposizione. Se però non ci riescono, è ora che ne prendano atto e che lascino aprire una nuova fase. Qualora il capo dello Stato dovesse indicare una figura autorevole per uscire dallo stallo, è chiaro che noi faremo la nostra ...

Sondaggi Politici/ Elettori ‘con’ Di Maio : nuovo Governo M5s-Lega senza Berlusconi : Sondaggi elettorali Politici: nuovo Governo o ritorno alle urne? Elettori con Di Maio, meglio esecutivo M5s-Lega senza la presenza di Berlusconi e Forza Italia. Le intenzioni di voto(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 12:07:00 GMT)