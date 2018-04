Governo | la Lega già pensa a creare il ministero del Turismo

Borghi - Lega - : 'Ecco il minibond - per titoli di Stato di piccolo taglio. Al Governo con chi ha il coraggio di rompere le regole' : Il deputato della Lega mostra un facsimile della misura economica identificata per contrastare i debiti dello Stato. Nel dibattito con l'imprenditore Sergio Bramini, coinvolto nel fallimento della ...

Governo - Fedriga chiude il forno : 'Escludo alleanza Lega-M5s' : 'Noi non siamo contrari all'Euro e all'Europa ma o cambia il funzionamento o non ha più senso starci . La politica europea non può essere un prendere o lasciare'. parlando con la stampa estera, Fedriga osserva che la Lega è 'il partito che difende l'Europa. Il problema è quale Europa e quale progetto , ...

Pd diviso su dialogo per il Governo. Rosato : 'Alternativi a Lega ed M5s' : E non mi pare ci siano, e non è solo nella politica estera". E continua: "Quindi benissimo col presidente incaricato, mi sembra difficile non andare a discutere. Anzi, sarebbe una violazione di una ...

Governo - Fedriga (Lega) : “M5s sbaglia a cercare accordo con il Pd per garantirsi la poltrona. Logica da Prima Repubblica” : “Non so se Di Maio vuole realmente chiudere il “forno” con noi, ma credo che il M5s sbaglia a cercare un accordo purchessia per formare un Governo”. Così Massimiliano Fedriga, candidato presidente in Friuli Venezia Giulia per il centrodestra, Prima dell’incontro con la stampa estera a Roma. “Sulla Siria invece dobbiamo essere chiari: la Lega continua a ritenere fondamentale l’alleanza con gli Usa, siamo ...

Governo - Serracchiani : “Dopo il raid in Siria M5s e Lega più lontani. Pd pronto a dialogare” : Mentre Luigi Di Maio avverte che “uno dei due forni” – quello verso la Lega e quello aperto al centrosinistra – sta per chiudersi, dal Pd arrivano aperture al dialogo con i pentastellati. “Sì al dialogo, ma prima gli altri ammettano il fallimento”, dice in un’intervista alla Stampa la deputata dem ed ex vicesegretaria nazionale Debora Serracchiani. Secondo cui dopo il raid di Usa, Francia e Gran Bretagna ...

Governo - Di Maio : “Salvini? Non aspetto suoi comodi. Tra qualche giorno chiudo il forno della Lega” : “Salvini? Io aspetto qualche altro giorno, ma poi uno di questi forni (Lega e Pd, ndr) si chiude, perché non stiamo ad aspettare i comodi di chi deve fare le campagne elettorali sulla pelle degli italiani”. E’ il messaggio rivolto dal leader del M5S, Luigi Di Maio, al capo della Lega, Matteo Salvini, nel corso di Otto e Mezzo (La7). Di Maio, che si riferisce alle dichiarazioni del leader del Carroccio sulle elezioni regionali ...

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : 'Le c*** le lascio agli altri. Se la Lega vince in Molise - Governo molto presto' : 'Le ca*** le lascio dire agli altri'. Matteo Salvini lancia messaggi più che espliciti a Luigi Di Maio e al Movimento 5 Stelle , nella giornata che sembra segnare la fine delle trattative. ...

Governo : Rosato - per Pd no novità - spetta a Lega e M5S fare passi : Roma, 16 apr. (AdnKronos) – “Il Pd è l’unico partito in cui c’è ancora una dialettica interna ma la nostra Direzione ha detto che noi siamo alternativi sia al M5S che alla Lega e mi sembra che non ci sia alcun elemento che possa aver cambiato la nostra opinione”. Lo dice Ettore Rosato del Pd a Radio 105.“Penso che il presidente Mattarella abbia in mente un percorso e farà un passo visto che, chi dice di aver ...

Pd - Boccia : “Governo di transizione con noi - M5s e Lega? Impossibile. Da Calenda banalità politica” : “Il modello del governo di tutti è una banalità politica. Se fosse così semplice, si sarebbe già fatto. Per come stanno le cose oggi, l’ipotesi di Calenda di un governo che vede insieme Pd-Lega-M5s non ha alcuna attinenza con la realtà”. Sono le parole del deputato Pd, Francesco Boccia, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, a proposito dell’intervista rilasciata oggi a Repubblica dal ministro dello ...

Pd - Carlo Calenda faccia di bronzo : 'Governo di transizione insieme a Lega e M5s' - ma un mese fa... : Presa la tessera del Pd, il ministro uscente Carlo Calenda ha già cominciato a ragionare come metà dei dem: al governo a tutti i costi, anche se i partiti e le coalizioni che hanno vinto le elezioni ...

Salvini : «Se Lega vince le regionali faccio un Governo in 15 giorni» : «Sia chiaro a tutti, anche alle orecchie di chi non vuole intendere, che se vinciamo in Friuli e in Molise nel giro di 15 giorni si fa il governo». Lo ha detto, tra gli applausi della piazza, il ...

