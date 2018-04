Governo | il gioco delle parti | ora serve un cambio di passo

Nel gioco dei veti e dei rinvii sale il Governo del presidente : Nessuna forzatura quindi, anzi Sergio Mattarella proverà prima a sviscerare tutte le possibilità in campo e far maturare una soluzione 'politica'. Di Maio continua a respingere l'ipotesi di una ...

Il Louvre dice 'no' al Governo francese : la Gioconda non andrà in tour : La Gioconda non si tocca, non si sposta né si presta. È un capolavoro 'talmente fragile' che non può essere mosso dalla sua collocazione attuale. Il direttore del Louvre, Jean-Luc Martinez, ha messo ...

Parte il gioco dei veti. Di Maio : patto di Governo con Lega - ma senza Berlusconi - o Pd - ma senza Renzi - . Tutti rispondono no : Alla vigilia dell'avvio delle consultazioni al Quirinale un'apertura che esclude però qualsiasi alleanza con Forza Italia - Al conto alla rovescia per l'avvio delle consultazioni al Quirinale , domani ...

Governo - Guerini (Pd) al M5s : “Non servono incontri per rimarcare nostre distanze. Gioco puerile e inutile” : Luigi Di Maio arrivando alla Camera non commenta la decisione del Partito Democratico di non partecipare agli incontri proposti dai pentastellati per la giornata di oggi con tutti gli altri partiti. A illustrare la posizione dem, compatta in tutte le sue componenti sono sia Andrea Orlando “Irrituali questi incontri”, sia Lorenzo Guerini: “Non servono incontri per rimarcare la distanza dei nostri programmi. Questa è una perdita ...

Pd : fase difficile - ora spettatore dopo 5 anni di Governo. Solo uno stallo può rimetterlo in gioco : Oggi la segreteria del partito ha confermato la linea: 'opposizione sì ma non Aventino'. Si andrà alla conta per i capigruppo perché Guerini e Marcucci sono entrambi troppo vicini a renzi. Si amplia ...