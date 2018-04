Governo | Giorgetti prevede | finirà con gli M5S e l' appoggio del Pd

Mandato per Governo a Casellati o Giorgetti? M5s resta irremovibile sul No a Forza Italia e Berlusconi : Di solito la reazione all’ipotesi è una risata. Quando a Luigi Di Maio o qualcuno della sua squadra si paventa l’ipotesi di scendere a patti con Silvio Berlusconi o Forza Italia, sotto qualsiasi forma e declinazione, la risposta è un No irremovibile. Lo era prima quando la posta in gioco era l’opposizione, lo è oggi più che mai che invece gli occhi sono tutti puntati sul governo. A poche ore dal secondo colloquio con Sergio ...

Governo - da Bossi a Salvini c'è sempre Giorgetti : chi è il possibile premier «terzo» della Lega : «Figurarsi, non mi conosce nessuno». Giancarlo Giorgetti si difende quando gli si chiede se davvero si vedrebbe a Palazzo Chigi. Il suo nome però, quello del leghista di lotta e di Governo, del ...

Sergio Mattarella - le tre strade per un Governo : Giorgetti - Casellati o esecutivo del presidente. La decisione a brevissimo : E adesso? Dopo il secondo giro di consultazioni lo stallo sembra continuare. L'intesa tra Lega e M5s pareva più vicina, poi quella frase di Silvio Berlusconi che ha scatenato il pandemonio politico. ...

Governo - ipotesi Giorgetti premier L'uomo giusto per superare i veti? : Governo di alto profilo e presidente del Consiglio leghista. Al di là dello show imbarazzante di Berlusconi al Quirinale sono questi i due punti chiave della dichiarazione congiunta letta da Matteo Salvini a nome di tutto il Centrodestra... Segui su affaritaliani.it

Dal preincarico a Giorgetti al Governo del presidente : le carte di Mattarella : Nuvole barocche sovrastano il Quirinale. Sono gonfie di pioggia e nere come le fumate che escono dalla Cappella Sistina quando un Conclave non riesce a eleggere un Papa. «Si rischia che questa ...

Consultazioni : Di Maio “no Berlusconi” - Salvini “noi al Governo”/ Lega con M5s? Giorgetti “Silvio inopportuno” : Diretta Consultazioni per il Governo: Salvini a Mattarella, "Centrodestra unito, basta veti da M5s, faccia atto di responsabilità". Di Maio, "mai con Berlusconi, accordo con Lega o Pd"(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 21:00:00 GMT)

Governo - Giorgetti - Lega - : 'Mattarella vuole una soluzione rapida' : "Anche il presidente Mattarella ci ha fatto capire che vuole una soluzione rapida". Lo ha detto a Porta a Porta il vicesegretario e capogruppo alla Camera della Lega, Giancarlo Giorgetti, al termine ...

Governo - ipotesi Giorgetti premier Ma si avvicinano le elezioni : L'ipotesi Giancarlo Giorgetti premier di un Governo di Centrodestra a trazione leghista che trovi in Parlamento i voti mancanti per ottenere la maggioranza (anche se Salvini ha affermato di non voler giocare alla ciaccia al tesoro e di non cercare parlamentari) prende quota dopo il vertice domenicale ad Arcore Segui su affaritaliani.it

Governo - Giorgetti : 'Giusto ragionare su possibile premier 'terzo'' : 'Berlusconi può decidere di fare un discorso orgoglioso, come quello che ha fatto al Quirinale', ma ' non ha sbocchi politici ', prosegue Giorgetti a '1/2h in più'. 'In politica penso sia sempre sbagliato dire 'mai mai mai' e 'no no no'. Ricordo che in passato c'è chi diceva che con alcune persone non voleva prendere mai più neanche un caffè e poi si è ritrovato al ...

Governo - il centrodestra riunito ad Arcore. Giorgetti : «Premier terzo? Giusto ragionarci» : Il centrodestra si riunisce. I leader di Lega e Fratelli d'Italia, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, sono ad Arcore per il vertice del centrodestra nella residenza privata di Silvio Berlusconi. Salvini ...