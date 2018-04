Gossip U&D | Anna Tedesco fa un importante annuncio | ecco quale

Blastingnews

(Di martedì 17 aprile 2018) Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato ad alcuni protagonisti del parterre senior di Uomini e Donne. Qualche giorno fa sul settimanale di"Nuovo Tv" è stata pubblicata una nuova intervista ad, l'ex dama del Trono Over. In quell'articolo, la cinquantunenne umbra avrebbe spiegato i veri motivi che l'hanno spinta a lasciare "Uomini e Donne", per non farne più ritorno.e gli attacchi di Gianni Sperti La, che da diversi anni ha fatto parte del Trono Over, nelle ultime settimane è stata presa di mira perché accusata di avere una tresca amorosa con Giorgio Manetti e di non volerlo ammettere in trasmissione., riferendosi allo storico opinionista Gianni Sperti, avrebbe affermato che è stata costretta ad abbandonare il dating show perché quest'ultimo ha cercato in tutti i modi di distruggerla e demotivarla. Qualche mese fa, l'ex ballerino ha ...