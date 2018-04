Google sembra interessata a Nokia Health e lancia una piattaforma AR per la ricerca sul

Google sembra pronta a introdurre le gesture di navigazione in Android P : A quanto pare Google sta lavorando per introdurre le gesture di navigazione, in stile iPhone X, su Android P. Dovrebbe sparire il tasto Home circolare che sarà sostituito da uno a forma di pillola. L'articolo Google sembra pronta a introdurre le gesture di navigazione in Android P proviene da TuttoAndroid.