Google rilascia nuove versioni dei kit AIY Vision e AIY Voice con Raspberry Pi

Patch di sicurezza di aprile 2018 : Google rilascia OTA e Factory Image per Pixel e Nexus : Come ogni inizio mese, anche questa volta Google non ha perso tempo e ha pubblicato le nuove Patch di sicurezza , relative al mese

Google rilascia le patch di sicurezza di marzo 2018 per Pixel e Nexus : Google pubblica le patch di sicurezza di marzo 2018, rilasciando un nuovo aggiornamento software per Google Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel C, Huawei Nexus 6P e LG Nexus 5X. Ecco i link per scaricare gli update in formato OTA e Factory Image e risparmiarvi un po' di attesa.