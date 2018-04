Google Maps | Google Home | Google Play Musica e G Suite | quante novità interessanti

Arrivano due nuovi badge su Google Maps - ma non sono ancora integrati alla perfezione : Sembra infatti che una funzione apparsa per la prima volta diverso tempo addietro su Google Maps, quasi un anno fa, stazioni adesso in pianta stabile. L'articolo Arrivano due nuovi badge su Google Maps, ma non sono ancora integrati alla perfezione proviene da TuttoAndroid.

Google Maps : 10 trucchi per usarlo meglio : Cerca un luogo o un indirizzo. Questa è la funzione che utilizziamo solitamente avviando Google Maps, il navigatore più diffuso al mondo. Concentrati sul percorso indicato per raggiungere la nostra meta però, non ci accorgiamo spesso di molte cose. Avete notato ad esempio che in questi giorni possiamo giocare con Wally? LEGGI ANCHESpotify, come fare le playlist su misura e altri consigli per usarlo meglio Cliccando sul fumetto che appare, si ...

Google Maps 9.75 beta introduce le notifiche per i trasporti pubblici e prepara altre novità : Google rilascia la versione 9,75 di Google Maps beta, aggiungendo le notifiche per i trasporti pubblici e il traffico nelle vicinanze. Interessanti novità si prospettano, ancora una volta, dall'analisi del codice. L'articolo Google Maps 9.75 beta introduce le notifiche per i trasporti pubblici e prepara altre novità proviene da TuttoAndroid.

Guide Locali di Google Maps - ora le recensioni valgono doppio : Google annuncia una interessante novità che permetterà alle Guide Locali di Google Maps di salire più rapidamente di livello, grazie a punteggi più alti per le recensioni, veloci o approfondite. L'articolo Guide Locali di Google Maps, ora le recensioni valgono doppio proviene da TuttoAndroid.

Google Maps si prepara a piccole modifiche alla UI : Di recente Google ha iniziato ad introdurre in alcune delle proprie applicazioni elementi più arrotondati e anche in Google Maps pare ciò stia avvenendo L'articolo Google Maps si prepara a piccole modifiche alla UI proviene da TuttoAndroid.

Google e il pesce d'aprile / Wally su Maps è lo scherzo divertente di Pasqua : Il pesce d'aprile di Google con Wally su Maps. Ennesimo scherzo divertente per il primo del mese, che coincide con le festività di Pasqua. (Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 18:52:00 GMT)

ISS : visita la Stazione Spaziale Internazionale con Google Maps : L'oggetto più costoso mai realizzato dall'umanità galleggia 248 miglia al di sopra della Terra: è la Stazione Spaziale Internazionale , ISS, . Costata 100 miliardi di dollari, ospita sei astronauti in ...

Pesce d’aprile 2018 di Google : cercate Wally su Google Maps! : Google ama gli scherzi, e per il Pesce d’aprile 2018 attraverso Google Maps vi permetterà di cercare e trovare Wally, il personaggio per bambini dell’illustratore Martin Handford.Forse in Italia non sarà un personaggio particolarmente famoso, ma nel mondo Anglosassone Wally è un personaggio molto noto destinato ai più piccoli.Wally in Italia, è conosciuto col nome di Waldo negli USA e in Canada, ed è un ragazzo occhialuto con un ...

Come creare percorsi e itinerari in Google Maps : Disegnare una mappa, un tracciato o un percorso in Google Maps è davvero semplice. Niente squadra e righello, niente compassi d’antiquariato nautico, sarà sufficiente connettersi My Maps per iniziare a creare il proprio personalissimo itinerario, arricchendolo di dati relativi a punti di interesse e distanze. Inviarlo ai propri amici e parenti sarà poi un gioco da ragazzi. Nel tutorial di oggi, vedremo quindi Come creare percorsi e itinerari in ...

Google Maps mostra ora una nuova sezione Domande & Risposte alle Guide Locali : Google aggiunge una nuova scheda alla sezione dedicata alle Guide Locali su Google Maps, consentendo loro di visualizzare lo storico delle Domande & Risposte. L'articolo Google Maps mostra ora una nuova sezione Domande & Risposte alle Guide Locali proviene da TuttoAndroid.

Piccole novità per Google Maps - che si prepara per le recensioni accurate : Nuovo aggiornamento per Google Maps, arrivato alla versione 9.74, con alcuni piccoli cambiamenti e nuove conferme relative all'imminente arrivo del sistema di recensione dei ristoranti. L'articolo Piccole novità per Google Maps, che si prepara per le recensioni accurate proviene da TuttoAndroid.

WinGo Maps - la UWP non ufficiale di Google Maps arriva sul Microsoft Store : [Aggiornamento1 21/03/2018] WinGo Maps è adesso disponibile al download sul Microsoft Store ad un costo pari a 1,99 euro ma con la possibilità di provarlo comunque gratuitamente. Il link è situato in fondo all’articolo. Articolo originale, Il 4 gennaio vi avevamo comunicato che uno sviluppatore indipendente aveva appena rilasciato una UWP del tutto nuova in grado di mostrare le mappe di Google con tutte le varie ...

Google aggiorna Maps e Telefono con piccoli ritocchi grafici e funzionali : Google Maps e Google Telefono sono state aggiornate nel Play Store con piccole novità, che vanno a migliorare l'esperienza generale di utilizzo e a ritoccare qualche elemento grafico. L'articolo Google aggiorna Maps e Telefono con piccoli ritocchi grafici e funzionali proviene da TuttoAndroid.

Google lancia Instant Play - aggiorna Maps e App Google e arricchisce Google Pay : Goog,e presenta Google Play Instant per provare giochi e app, aggiorna Maps e App Google, aggiunge la possibilità di acquistare biglietti per i mezzi pubblici su Google Pay e premi per gli utenti che si registrano prima della pubblicazione dei giochi. L'articolo Google lancia Instant Play, aggiorna Maps e App Google e arricchisce Google Pay proviene da TuttoAndroid.