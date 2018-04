Golf | Molinari ko | niente Valero Texas Open

Golf : Molinari infortunato - forfait al Valero Texas Open : ROMA - Francesco Molinari era tra i protagonisti più attesi del Valero Texas Open , torneo del PGA Tour che si disputerà a San Antonio da giovedì 19 a domenica 22 aprile, ma un infortunio alla spalla ...

Golf - PGA Tour 2018 : Bryson DeChambeau svetta nell’RBC Heritage! Francesco Molinari rimonta e supera il taglio : Bryson DeChambeau vola al comando dell’RBC Heritage, torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 dell’Harbour Town Link Golf Course di Hilton Head Island, nel South Carolina. Lo statunitense ha realizzato il miglior giro di giornata in 64 colpi (-7), piazzando un eagle alla 2, seguito da 7 birdie e 2 bogey e giungendo a metà gara con 10 colpi totali sotto il par, quanto basta per tenersi alle ...

Golf - PGA Tour 2018 : Rory Sabbatini in testa all’RBC Heritage davanti a quattro statunitensi. Francesco Molinari nelle retrovie : Un sudafricano al comando dell’RBC Heritage, torneo inserito nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 71 dell’Harbour Town Link Golf Course di Hilton Head Island, nel South Carolina. Rory Sabbatini svetta in testa alla leaderboard con un giro in 64 colpi che lo pone a quota -7 e gli consente di gestire due lunghezze di vantaggio su un quartetto tutto statunitense, composto da John Huh, Billy Horschel, ...

Golf - Molinari resta in campo in South Carolina : In ogni caso il campione, con questo risultato, rientra fra i primi cento giocatori del mondo , ora è il numero 88, . Anche il tour europeo riprende il suo cammino questa settimana, dopo un mese di ...

Golf - Augusta Masters 2018 : Reed conquista il primo Major in carriera - rimpianti per Spieth e Rahm. Finale in crescendo per Molinari e Woods. Garcia abdica con poca gloria : Talento, compattezza e grinta. Ed anche la continuità di rendimento che spesso gli è mancata in passato. Patrick Reed ha mantenuto il sangue freddo nelle battute finali dell’Augusta Masters 2018, indossando la green jacket al termine del primo Major stagionale, letteralmente dominato, seppur con qualche patema nelle ultime buche, quando Rickie Fowler e Jordan Spieth hanno provato a mettergli pressione con un quarto round da sballo. Il ...

Golf - Augusta Masters 2018 : Reed conquista il primo Major in carriera - rimpianti per Spieth e Rahm. Finale in crescendo per Molinari e Woods. Garcia abdica con poca gloria : Talento, compattezza e grinta. Ed anche la continuità di rendimento che spesso gli è mancata in passato. Patrick Reed ha mantenuto il sangue freddo nelle battute finali dell’Augusta Masters 2018, indossando la green jacket al termine del primo Major stagionale, letteramente dominato, seppur con qualche patema nelle ultime buche, quando Rickie Fowler e Jordan Spieth hanno provato a mettergli pressione con un quarto round da sballo. Il bogey ...

Golf - Augusta Masters 2018 : Patrick Reed in trionfo! La green jacket è sua! Rickie Fowler e Jordan Spieth sul podio - Francesco Molinari nella top 20 : La green jacket è di Patrick Reed. Il 27enne statunitense ha trionfato nell’Augusta Masters 2018, primo Major stagionale che ha tenuto banco tra giovedì 5 e domenica 8 aprile sul percorso par 72 dell’Augusta National Golf Club, in Georgia. Reed ha conquistato la vetta del torneo a metà gara, resistendo ai tentativi di rimonta degli avversari e soffrendo fino all’ultima buca prima di alzare le braccia al cielo e prendersi la ...

Golf - Augusta Masters 2018 : Patrick Reed prende il largo! Tre colpi su Rory McIlroy. Risale Francesco Molinari : In inglese lo chiamano “moving day“. È il sabato di un torneo di Golf, quello che pone le basi per il decisivo giro finale. Il moving day dell’Augusta Masters 2018 non poteva offrire uno spettacolo migliore, creando aspettative per una domenica davvero da non perdere. La pioggia scesa nel corso della giornata ha reso il campo pesante, rallentando i green e aumentando lo spettacolo, con colpi d’attacco e score bassi. Al ...

Golf : Masters - nella fase finale Molinari sfida Stanley : ROMA - L'82ª edizione del Masters entra nel vivo. Dopo i primi due round è pronta a scattare la fase finale del torneo, primo major della stagione del grande Golf. In Georgia , negli Stati Uniti, ...

Golf - Masters : diavolo Reed in testa - Molinari è 28° - Tiger 40° : Impressionante il livello dei giocatori nelle prime posizioni, ci sono tutti i migliori del mondo: 3° Enrik Stenson , -5, 69 70, , al 4° posto con - 4 Rory McIlroy , 69 71, e Jordan Spieth , 66 74, , ...

Golf - Augusta Masters 2018 : Patrick Reed vola al comando! Marc Leishman insegue davanti a Henrik Stenson. Perde quota Francesco Molinari - Tiger Woods supera il taglio : Cambia la leadership dell’Augusta Masters 2018, primo Major stagionale in corso sul par 72 dell’Augusta National Golf Club. Un giro fantastico ha proiettato Patrick Reed in vetta alla classifica con 9 colpi sotto il par. Un allungo che sa tanto di seria ipoteca sulla possibilità almeno di contendersi fino in fondo la vittoria del torneo. Reed ha completato il secondo round in 66 colpi (-6), aprendo le danze con tre birdie tra le ...

Golf - Augusta Masters 2018 : Jordan Spieth prova già la fuga dopo il primo giro. Bene Francesco Molinari - 21° : È Jordan Spieth il leader dopo le prime 18 buche del Masters 2018. Il giocatore americano ha dimostrato una volta di più di gradire particolarmente il percorso dell’Augusta National, volando al comando con lo score di 66, -6 rispetto al par. Spieth, Masters Champion nel 2015, ha cambiato passo nella seconda parte: prima con un eagle alla 8, poi inanellando una serie di cinque birdie consecutivi tra la 13 e la 17. Un filotto fermato solo ...

Golf - Augusta Masters 2018. Parla Francesco Molinari : “Mi piacerebbe viverlo da protagonista” : Tutto pronto per l’evento più importante dell’anno per quanto riguarda il Golf, l’Augusta Masters, il torneo più atteso a livello individuale e che tutti sognano di aggiudicarsi. In quel di Atlanta alle 14.30 ora italiana ci sarà il via, alle 15.47 inizierà l’avventura anche dell’azzurro Francesco Molinari che, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, non ha nascosto le sue emozioni. “L’atmosfera è quella di sempre ...

Golf - Augusta Masters 2018 : Tiger Woods a caccia di uno storico trionfo. Francesco Molinari sogna la green jacket : L’attesa è finita. Va in scena in Georgia il primo Major stagionale, l’Augusta Masters 2018, che tra giovedì 5 e domenica 8 aprile catalizzerà l’attenzione degli appassionati di Golf. I migliori interpreti mondiali della disciplina si sfideranno sullo storico par 72 dell’Augusta National Golf Club con l’obiettivo di conquistare la “green jacket”, che l’anno scorso fu indossata dallo spagnolo Sergio Garcia, il ...