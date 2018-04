Goldman Sachs | conti trimestrali spingono il titolo nel pre-mercato

Goldman Sachs - primo trimestre sopra attese. Corrono utili e ricavi : Goldman Sachs chiude il primo trimestre dell'anno con numeri in crescita e superiori alle aspettative del mercato. Nel dettaglio, i ricavi ammontano a 10,04 miliardi di dollari con una salita del 25% ...

Fiat Chrysler su di giri grazie a Goldman Sachs : Teleborsa, - Viaggia sugli scudi Fiat Chrysler , FCA, che a Piazza Affari mostra un rialzo del 2,46%. A dare una spinta al titolo un report di Goldman Sachs che "prevede che il gruppo generi una ...

Goldman Sachs : settore tecnologico ad alto rischio : E invece non sembra che l'impatto sarà così negativo per il social network più popolare al mondo. Secondo Goldman Sachs a seguito della testimonianza di Zuckerberg, la nuova regolamentazione più ...

Salone Risparmio - La Pace - Goldman Sachs AM - : "99% paesi registrerà una crescita" : In occasione della nona edizione del Salone del Risparmio organizzato da Assogestioni , come ogni anno Wall Street Italia ha intervistato i protagonisti del mondo del Risparmio gestito e della consulenza finanziaria italiana. Il Salone del Risparmio si svolge presso MiCo " Milano Congressi, il centro congressi più grande d'Europa. Loredana La Pace, ...

Lse : banchiere Goldman Sachs Schwimmer nuovo CEO Borsa Londra : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Mercati - modello Goldman Sachs manda segnale ribassista : 'È la paura di una recession e e il calo dei profitti aziendali a scatenare di solito una fase di mercato ribassista ciclica, che quasi sempre ha le sue radici in una politica monetaria aggressiva', ...

Petrolio : Morgan Stanley e Goldman Sachs bullish sui prezzi - i target dei prossimi mesi : Morgan Stanley e Goldman Sachs bullish sui prezzi del Petrolio, in una sessione caratterizzata da forti rialzi sia del Brent , che supera la soglia di $70 al barile, , che dal contratto WTI scambiato ...

Wall Street - Bond e oro su a braccetto - Goldman Sachs : 'non ci sono posti dove nascondersi' : Con il rialzo dei tassi in arrivo in Usa e con il venire meno delle condizioni economiche favorevoli di 'Riccioli d'Oro' caratterizzate da una crescita sincronizzata progressiva dell'economia ...

Goldman Sachs : Harvey Schwartz si dimette - Solomon diventa unico presidente : Goldman Sachs ha annunciato che Harvey Schwartz, presidente e co-direttore del gruppo, ha deciso di dimettersi, con effetto a partire dal prossimo 20 aprile. David Solomon rimarrà quindi l'unico ...

Goldman Sachs - Schwartz lascia la carica di presidente : Teleborsa, - Novità al vertice di Goldman Sachs . Harvey M. Schwartz , presidente e co-direttore operativo della banca americana, ha deciso che lascerà i suoi incarichi il prossimo 20 aprile. Di ...

Goldman Sachs - ceo Blankfein si dimetterà dopo 12 anni a fine anno - rumor WSI - : Lloyd Blankfein, amministratore delegato di Goldman Sachs da più di 12 anni, si starebbe preparando a lasciare l'incarico verso la fine dell'anno. E' quanto riporta il Wall Street Journal, ...

Goldman Sachs - Lloyd Blankfein verso l'addio : Lloyd Blankfein potrebbe presto dire addio a Goldman Sachs . Il Chief Executive Officer del colosso finanziario statunitense dovrebbe lasciare l'incarico a fine 2018 dell'anno dopo 12 anni alla guida ...

Il primo a pagare dazio è Gary Cohn - l'ex Goldman Sachs consigliere di Trump lascia la Casa Bianca : Quelle di Trump sono parole che non lasciano dubbi sulle intenzioni di portare avanti una politica fortemente protezionistica, nonostante l'insistente pressing sulla Casa Bianca per scongiurare il ...