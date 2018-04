Golden State va 2-0 | I Sixers di Belinelli ko con Miami

NBA 2018 : Miami sbanca Philadelphia e pareggia. Golden State vola sul 2-0 con San Antonio : Dopo diciassette vittorie consecutive si ferma la striscia positiva di Philadelphia. I 76ers sono sconfitti in casa in gara-2 del primo turno dei playoff dai Miami Heat per 113-103, con Dwyane Wade e compagni che pareggiano la serie e ribaltano a loro favore il fattore campo. E’ proprio il 36enne di Chicago il grande protagonista del successo di Miami con 28 punti e 7 rimbalzi uscendo dalla panchina e con quasi il 70% di realizzazione dal ...