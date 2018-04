God of War | data e ora del preload e dello sblocco della versione digitale

God of War è ora l'esclusiva PS4 con la media voti più alta di sempre : Mentre nella giornata di ieri vi avevamo segnalato l'importante traguardo raggiunto da God of War, che è diventato il titolo della serie con la media voti più elevata, ecco arrivare un altro grande risultato per il gioco di Sony Santa Monica.Come riporta Gamingbolt, con un Metascore di 95, l'attesissimo God of War è ora diventato l'esclusiva PS4 con la media voti più alta di tutti i tempi. Nello specifico, ha superato giochi del calibro di ...

Il nuovo trailer di God of War ripercorre il personaggio di Kratos : In vista dell'attesissimo lancio di God of War, in esclusiva per PlayStation 4, il direttore creativo del gioco, Santa Monica Studio ha rilasciato una clip commemorativa che ripercorre la storia di Kratos, mantre il director Cory Barlog, ha rivelato alcuni dettagli sull'iconico eroe. Barlog ha parlato infatti della mentalità di Kratos nel gioco, sul significato di suo figlio, Atreus, e su che tipo di viaggio Kratos si imbarcherà nell'ultimo ...

God of War : il game director Cory Barlog sui cambiamenti al senso di grandezza del gioco : Come riportato da Gamingbolt, Cory Barlog, il game director di God of War, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della sua decisione di imprimere una strada diversa rispetto al senso di spettacolarità e grandiosità che i giochi della serie avevano avuto in passato. Per proseguire le avventure di Kratos occorreva qualcosa di diverso, secondo Barlog. "God of War ha sempre avuto un senso d'apertura alla Indiana Jones o James ...

God of War : un nuovo video dietro le quinte ripercorre le vicende che hanno plasmato Kratos nei precedenti giochi della serie : L'uscita del tanto atteso God of War è a pochi giorni di distanza. L'esclusiva per PS4, che già può vantare la media voti più elevata tra i titoli della serie, porterà con sé un notevole carico di novità che ha quasi reinventato la serie come la conosciamo.Il nuovo video pubblicato oggi, infatti, ci mostra come Kratos è cambiato dagli inizi della serie. Come segnala Dualshockers, Sony ha rilasciato un nuovo filmato per l'imminente God of War ...

God of War supera il capitolo originale : è il titolo della serie con la media voti più elevata : Come avrete intuito anche dalla nostra recensione, God of War è stato accolto in maniera estremamente positiva dalla critica e in attesa del debutto del 20 aprile e dell'accoglienza del pubblico (con i dati di vendita che ovviamente saranno tutti da scoprire), possiamo sottolineare un traguardo davvero notevole raggiunto dall'esclusiva PS4.Come evidenziato su Metacritic, l'aggregatore di voti più conosciuto in ambito videoludico, le avventure di ...

God of War : Kratos e Atreus protagonisti anche nel derby Lazio-Roma : Come probabilmente saprete, ieri sera Lazio e Roma si sono affrontate nel derby capitolino e, sugli spalti dello Stadio Olimpico, sono stati avvistati due spettatori illustri e piuttosto conosciuti dai giocatori.Stiamo parlando dei due protagonisti del prossimo attesissimo God of War, Kratos e Atreus. I due personaggi, riconosciuti da molti dei presenti, hanno suscitato molta curiosità e scatenato l'inevitabile caccia al selfie. Come segnalano i ...

Quanto è cresciuto God of War? Ce lo racconta Cory Barlog : God of War sembra cambiato moltissimo rispetto al passato: in termini di narrazione, con un Kratos più maturo e riflessivo, di ambientazione - dalla mitologia greca a quella nordica - ma soprattutto in termini di gameplay, con un combat system più dinamico e un pelo più complesso ma soprattutto rivoluzionando la telecamera, ora posizionata alle spalle del protagonista e non più fissa. Ma sono cambiate - e cresciute - soprattutto le ambizioni sia ...

Il nuovo trailer di God of War è un tuffo nella mitologia norrena : Dopo la pubblicazione delle recensioni (avete letto la nostra?) l'attesa per l'uscita di God of War si fa inevitabilmente spasmodica e tantissimi possessori di PS4 non vedono l'ora di provare con mano un gioco che si ritrova nell'olimpo dei migliori titoli di questa generazione.In attesa del 20 aprile e del debutto del lavoro di Cory Barlog e di Santa Monica Studios, Sony ha deciso di pubblicare una serie di video come vero e proprio countdown ...

Phil Spencer promette : un gioco come God of War? "Le grandi esclusive Microsoft anche single-player arriveranno" : Al di là dei discorsi sulla pura qualità non si può negare che dando un'occhiata alla proposta first-party di Sony e Microsoft per questo 2018 la differenza sia evidente. La compagnia di Redmond, a meno di nuovi annunci, si trova tra le mani principalmente Sea of Thieves, State of Decay 2 e Crackdown 3, tre giochi che non possono di certo rientrare nel genere dei titoli story-driven, delle grandi produzioni dotate di una trama che si ponga al ...

Anche George Miller e Mad Max hanno influenzato lo sviluppo di God of War : Solo pochi giorni ci separano dall'attesissimo God of War per PlayStation 4 e, il director Cory Barlog, continua a condividere interessanti informazioni sullo sviluppo del gioco.Mentre poco tempo fa Barlog ha rivelato che c'è stato un momento in cui tutto sembrava stesse "andando in pezzi", ecco che oggi, grazie a Gamespot, scopriamo altre influenze che hanno reso possibile la realizzazione di God of War.In un'intervista con il portale, Barlog ...

God of War PS4 : tutti i prezzi online delle diverse edizioni in preordine : God of War sta spopolando, il nuovo gioco per PS4 sarà ufficialmente in vendita dal 20 aprile, ma le recensioni sono tutte già online ed è definito un capolavoro. È possibile acquistarlo in prevendita e averlo il giorno stesso dell’arrivo sul mercato, se invece riesci ad attendere potresti acquistarlo ad un ottimo prezzo. God of War: prezzi e versioni Come per altri titoli della console Sony, sono diverse le versioni disponibili ...

God of War PS4 : tutti i prezzi online delle diverse edizioni : God of War sta spopolando, il nuovo gioco per PS4 sarà ufficialmente in vendita dal 20 aprile, ma le recensioni sono tutte già online ed è definito un capolavoro. È possibile acquistarlo in prevendita e averlo il giorno stesso dell’arrivo sul mercato, se invece riesci ad attendere potresti acquistarlo ad un ottimo prezzo. God of War: prezzi e versioni Come per altri titoli della console Sony, sono diverse le versioni disponibili ...

God of War è un'altra dimostrazione di forza di PS4 - analisi tecnica : God of War ritorna con una visione fresca per la serie, supportato da una nuova tecnologia e realizzato da uno dei migliori sviluppatori in circolazione. Santa Monica Studio è sempre stato noto per spingere i limiti tecnologici e il suo nuovo titolo non fa eccezione. Comunque, più di tutto, è chiaro che allo studio sia stato garantito il budget e il tempo per realizzare pienamente la sua ambiziosa visione: questi sono gli ingredienti essenziali ...

God of War : Cory Barlog apre la collector's edition in compagnia del doppiatore di kratos : Il director di God of War spacchetta la collector's edition di God of War, riporta VG247.L'apertura dell'edizione da collezione del gioco avviene in compagnia della voce di kratos, stiamo parlando di Chris Judge, possiamo vedere il tutto in un interessante video spuntato in rete e che vi segnaliamo qui di seguito.L'umboxing della costosa edizione limitata è stato effettuato mostrandone il contenuto al pubblico, per cui possiamo avere un assaggio ...