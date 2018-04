Gli Usa contro la cinese Zte | ' Vietato vendergli componenti per sette anni'

Usa - madre apre un’attività per il fiGlio autistico e ora assume altri 20 dipendenti disabili : Usa, madre apre un’attività per il figlio autistico e ora assume altri 20 dipendenti disabili I ragazzi realizzano stampe digitali su abbigliamento e accessori Continua a leggere

Gennaro Gennuso - dal replay del voto all’acqua non potabile e al Bingo del fiGlio : chi è l’acchiappa-voti di Siracusa : E’ riuscito a far ripetere le elezioni regionali in alcune sezioni del Siracusano e si è ripreso la sua poltrona nell’Assemblea regionale siciliana. Ha dribblato i sospetti sul Bingo gestito a Palermo insieme al figlio denunciando un clan per estorsione e chiedendo il porto d’armi per “non fare la fine di Libero Grassi“. E’ a processo con l’accusa di aver dato da bere acqua non potabile agli abitanti di ...

Siracusa. Nuova sede per il Liceo Einaudi - lunedì 23 il taGlio del nastro : scuola confortevole e moderna : Un complesso bianco con palestra, auditorium, laboratori e aree attrezzate per lo sport all'esterno. Un deciso balzo in avanti per gli standard locali di edilizia scolastica. Non è l'unica buona ...

Usa - madre apre un'attività per il fiGlio autistico e ora assume altri 20 dipendenti disabili : Dopo la morte del marito, Stella Spanakos ha avuto paura per il futuro di suo figlio autistico. Timore che da un giorno all'altro anche lei se ne sarebbe potuta andare lasciando solo il suo ragazzo da ...

La consiGliera esclusa dal M5S : "Mobbing contro di me. Devono imparare cos'è la democrazia" : ... esprimo perplessità sulla proprietà dei terreni ed altro ancora, e non partecipo alla votazione in commissione e in consiglio, proprio per non assumere una posizione politica contraria al mio gruppo.

Per Kashkari - Fed - target inflazione più vicino per Gli Usa : "Non è ovvio per me che una volta raggiunto il nostro obiettivo d'inflazione dovremmo frenare l'economia, ma direi che si debba cercare di arrivare a un livello neutrale in un ragionevole periodo di ...

Il consiGliere regionale siciliano Giuseppe Gennuso è stato arrestato con l’accusa di voto di scambio : Il consigliere regionale siciliano Giuseppe Gennuso è stato arrestato lunedì sera con l’accusa di voto di scambio, aggravata dal metodo mafioso. L’ordine di arresto è stato dato dal GIP di Catania su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. Gennuso ha 65 anni ed The post Il consigliere regionale siciliano Giuseppe Gennuso è stato arrestato con l’accusa di voto di scambio appeared first on Il Post.

Usa - Elon Musk raccoGlie 113 milioni di dollari per Hyperloop : Boring Co, la società che fa capo al patron di Tesla Elon Musk, ha raccolto 113 milioni dollari per realizzare i tunnel e la tecnologia necessari alla costruzione di Hyperloop, futuristico sistema di ...

Siria - quando si ritirano Gli Usa? 3 ipotesi E si rompe il silenzio sul raid di Israele : Gli interventisti al Pentagono spingono per continuare, Trump vuole accorciare i tempiL’interesse dei russi e l’ipotesi di uno scontro fra Israele e Teheran

Vinitaly : i vini calabresi sempre più amati neGli Usa - : "I vini rossi calabresi sono ormai noti in tutto il mondo e in particolare negli Stati Uniti, ma quello che negli ultimi tempi mi ha piacevolmente stupito sono i bianchi, molto puliti e freschi". Così Joe Bastianich ha lodato i vini calabresi visitando ...

Busacca a Buffon : “arbitro sceGlie in un secondo e non pensa ad altro” : “Io nella mia carriera ho sempre dovuto prendere delle decisioni in una frazione di secondo e io in meno di un secondo non avevo tempo di pensare a dov’ero e a quello successo prima. L’arbitro è uno dei pochi lavori dove devi decidere in meno di un secondo e non può pensare a molte cose. E’ come per i portieri, devi parare con l’istinto senza pensarci e per noi è uguale”. Il capo del dipartimento arbitri della ...

Gli Usa vietano al colosso cinese Zte di esportare tecnologia sensibile : Gli Stati Uniti vietano al colosso cinese Zte di esportare fuori dagli Usa tecnologia sensibile. La decisione del Dipartimento del Commercio si basasulle 'false comunicazioni' rilasciate alle autorità ...

Il nuovo ban deGli Usa contro ZTE significa che forse non ci sarà un Axon 8 : Il futuro non si preannuncia affatto roseo per ZTE: il nuovo ban annunciato oggi dagli USA per la violazione di precedenti sanzioni da parte del produttore potrebbe significare che non ci sarà un Axon 8. ZTE non potrà utilizzare componenti di fornitori statunitensi (ad esempio Qualcomm) per i prossimi 7 anni, ma potrà ancora vendere i suoi smartphone negli USA. L'articolo Il nuovo ban degli USA contro ZTE significa che forse non ci sarà un ...

Siria - il raid deGli Usa non ha cambiato - quasi - nulla : Situazioni politica e militare invariate, restano le incognite sulla strategia turca, il destino dei curdi e l'effettiva capacità dei sistemi difensivi russi nella regione