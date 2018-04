Gli Stati Uniti duri con l' Italia sulla Russia | gravi conseguenze?

Vietato vendere a Zte : Gli Stati Uniti contro il colosso tech cinese : Zte (Photo by Miquel Benitez/Getty Images) Gli Stati Uniti alzano una nuova barriera contro la Cina. Il dipartimento del commercio di Washington ha Vietato alle aziende americane di vendere componenti alla cinese Zte, colosso degli smartphone. Il divieto durerà sette anni. L’accusa degli Usa è che la multinazionale cinese abbia violato l’embargo contro Iran e Corea del nord. L’azienda avrebbe mentito sulla vendita di prodotti ...

Stati Uniti - la minaccia all'Italia : 'Non toccate la Russia'. VoGliono decidere il nostro governo : 'L' Italia non può togliere le sanzioni alla Russia senza subire gravi conseguenze '. Kurt Volker , inviato speciale dell'amministrazione Trump per l'Ucraina, in una intervista a La Stampa, ci ...

Philadelphia - voGliono usare il bagno di Starbucks : arrestati perché neri | Poi le scuse della società : Philadelphia, vogliono usare il bagno di Starbucks: arrestati perché neri | Poi le scuse della società La manette sono scattate perché i clienti, entrambi di colore, avevano tentato di usare il bagno senza prima aver ordinato nulla. Su twitter era partito l’hashtag #BoycottStarbucks Continua a leggere

L’ex first lady deGli Stati Uniti Barbara Bush ha deciso di rinunciare a ulteriori cure mediche : L’ex first lady USA Barbara Bush ha deciso di rinunciare a ulteriori cure mediche e di passare il tempo a casa con la famiglia ricevendo solamente delle cure palliative. Lo ha fatto sapere il portavoce della famiglia Bush. Barbara Bush The post L’ex first lady degli Stati Uniti Barbara Bush ha deciso di rinunciare a ulteriori cure mediche appeared first on Il Post.

Latina - frode fiscale e riciclaggio : maxi operazione/ Ultime notizie : tra Gli arrestati Pasquale Maietta : Latina, frode fiscale e riciclaggio: maxi operazione in corso. Imprenditori e commercialisti nei guai, tra gli arrestati anche l'ex deputato Pasquale Maietta. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 08:54:00 GMT)

Maroni : «Sbagliato il raid in Siria - ma non si può incrinare il rapporto con Gli Stati Uniti» : E credo che le questioni di politica internazionale non siano in cima alla lista delle loro priorità. Contano molto di più temi di casa nostra, come la flat tax o l'abolizione della legge Fornero». ...

Siria - Gli Stati Uniti : 'Pronte nuove sanzioni contro la Russia' : La Casa Bianca è pronta a colpire la Russia con nuove sanzioni all'indomani dell'attacco missilistico compiuto in Siria. Lo ha affermato l'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley, annunciando ...

Vitalizi - Boeri : “TaGliarli non è simbolico - ci sarebbero stati risparmi di 150 milioni” : I Vitalizi non sono una battaglia “solo simbolica“, anzi si parla di “risparmi importanti, nell’ordine dei 150 milioni l’anno“. Ed è “scandaloso” che la Camera della vecchia legislatura “non ci abbia fornito i dati sui contributi versati dai singoli parlamentari”. È lo sfogo di Tito Boeri, presidente dell’Inps, ospite di Lucia Annunziata a In mezz’ora in più su Rai 3. Per ...

L'ex capo del Dis Giampiero Massolo a Mezz'ora in più : "La situazione in Siria resta critica - pochi chilometri tra Gli eserciti di Russia e Stati Uniti" : "La situazione in Siria resta seria, anzi critica: poche centinaia di chilometri si frappongono tra uomini russi e uomini americani sul terreno". A fotografare così la situazione in Siria dopo l'attacco di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia è L'ex capo del Dis (il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza interna ed esterna) Giampiero Massolo, che ospite di 'Mezz'ora in più' su Rai3 sottolinea: "Raramente, ...

Vinitaly : neGli Stati Uniti momento d’oro per il vino - il 65% lo beve : Il 65% della popolazione statunitense (21-65 anni) ha bevuto vino almeno una volta nell’ultimo anno: piace soprattutto ai millennials (69%), i giovani compresi tra i 21 e i 35 anni e nelle metropoli, ma sono ancora enormi i margini di crescita: 4 su 10 non hanno mai bevuto vino italiano perché dichiarano di non conoscerlo. I dati emergono dall’indagine Vinitaly-Nomisma Wine Monitor realizzata su modelli di consumo di 3mila ...

"Sbandati - condizionati moltissimo dall'uso dei social". Il questore traccia il profilo deGli arrestati per i fatti di Torino : Giovani, sfacciati, si procuravano denaro attraverso rapine che ostentavano sui social network. Soldi poi spesi in vestiti e viaggi. È questo il profilo dei giovani maghrebini, tutti di età compresa fra i 18 e i 20 anni, che sono stati arrestati con l'accusa di aver suscitato l'onda che ha portato ai fatti di piazza San Carlo a Torino, dove una donna ha perso la vita e molte persone sono rimaste ferite."Erano andati lì con ...

Stati Uniti - Gran Bretagna e Francia lanciano rappresaGlia in Siria : decine di missili contro tre basi di Assad : New York - Gli Stati Uniti, assieme a Francia e Gran Bretagna, hanno fatto scattare nella notte americana la rappresaglia militare contro il regime Siriano per l'uso di armi chimiche...

Gli Stati Uniti dicono che molto probabilmente l’attacco chimico a Douma è stato compiuto da Assad : Nel corso di una conferenza stampa, la portavoce dell’amministrazione statunitense Sarah Sanders ha detto che molto probabilmente l’attacco chimico compiuto il 7 aprile a Douma, in Siria, è stato compiuto dalle forze del dittatore siriano Bashar al Assad. «Possiamo dire con grande The post Gli Stati Uniti dicono che molto probabilmente l’attacco chimico a Douma è stato compiuto da Assad appeared first on Il Post.

Torino. Cosa scriveva su Facebook uno deGli arrestati il giorno dopo i fatti di piazza San Carlo : ohaib Bouimadaghen in un post del 4 giugno 2017, dopo gli incidenti da lui scatenati, insieme ad altre sette persone, commenta: “Ve ne accorgete solo quando queste cose vi toccano la pelle”.Continua a leggere