Gli adolescenti americani stanno utilizzando Fortnite per invitare i partner al ballo di

Sesso e disabilità - come ho vissuto il passatempo preferito deGli adolescenti : #diversodachi Finalmente entriamo nel vivo del tema Sesso e disabilità, e lo so che non vedevate l’ora. Nella puntata precedente ho annunciato la volontà di abbattere il muro di Berlino della disabilità – ovvero il pregiudizio che vede il disabile come asessuato o da non considerare sessualmente – e raccontato delle difficoltà che il francesino incontra durante l’adolescenza. Ricordo che è in questo periodo della vita che la ...

Lasciate stare Gli adolescenti e Teen Trap - : Sono tanti e agguerriti, ascoltano in streaming, divorano video su YouTube e imparano i testi, si fanno accompagnare dagli sventurati genitori ai concerti. C'è tanta domanda di Trap in questo momento ...

Sofia Viscardi : «Vi racconto chi sono (davvero) Gli adolescenti oggi» : Il film si chiama Succede e in un certo senso è «il primo film di Sofia Viscardi». Anche se Sofia Viscardi, nel film, non compare mai. La regista, alla sua prima opera prima, si chiama Francesca Mazzoleni. I protagonisti sono quasi tutti ragazzi (ancora) sconosciuti, che mesi fa – come vi avevamo raccontato qui – avevano risposto alla chiamata della nota influencer e si erano messi in coda per partecipare ai casting. Requisiti: età ...

Psichiatria - l’esperto : “L’indifferenza deGli adolescenti violenti è una spia di disagio” : Bande di giovanissimi protagoniste di episodi di violenza apparentemente immotivata. “Negli ultimi giorni abbiamo notizie di adolescenti di 15 anni che aggrediscono, uccidono, per futili motivi. Questi adolescenti apparentemente vivono in contesti familiari non evidentemente disarmonici. Ma la mia impressione è che spesso, sullo sfondo, il mondo genitoriale è imperniato di tristezza, deprivazione, sofferenza, in cui gli aspetti aggressivi ...

Sul set di Succede - l adolescenza raccontata daGli adolescenti o poco più : Sofia Viscardi è la diciottenne che dopo l'exploit sui social , un milione e mezzo di follower su Instagram, ha pubblicato un romanzo, 'Succede', da 100mila copie vendute. Francesca Mazzoleni è la ...

ANNA VALLE/ Video : "Gli adolescenti non vedono le sfumature" (Che tempo che fa) : Video, ANNA VALLE racconta un 'età difficile come quella dell'adolescenza, mentre si prepara ad essere ospite d'onore nel programma Che tempo che fa. (Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 10:16:00 GMT)

Paga-la-mossa - imperversa tra Gli adolescenti… e non solo : Ma cos’è questo “Paga-la-mossa”? Un gesto, un okey, come si faceva tanti anni fa prima dell’avvento del pollicione di Fonzie. Poi relegato a gesto volgare ed oggi riabilitato per questo gioco (demenziale tra ragazzi-ni). Ma che significa paga la mossa? Tanti anni fa, … tanti ahimè, il paga la mossa consisteva nel non muoversi quando qualcuno faceva un gesto fintamente violento nei confronti dell’altro. ...

Pisa : nascono due nuovi Centri specializzati per la cura dell’autismo precoce e dei disturbi alimentari nei bambini e neGli adolescenti : Si chiamano C.E.T.R.A. e Orti di A.D.A. e sono due Centri specializzati che rispondono, con modelli innovativi di cura, ai bisogni delle famiglie di bambini con autismo e di pre-adolescenti e adolescenti con disturbo della condotta alimentare. Si tratta di due inedite esperienze, realizzate per rispondere alla domanda di assistenza che le famiglie chiedono, costruendovi attorno una rete di servizi specializzati, ben integrati, affidabili e ...

Everything Sucks - la serie di Netflix che piace aGli adolescenti : dieci curiosità : Everything Sucks. Un’affermazione? No. Una serie targata Netflix, popolarissima tra gli adolescenti. Ambientata nel bel mezzo degli anni ‘90, ES affronta tematiche molto attuali: teenagers con problemi in casa o all’interno della scuola, che non trovano un aiuto valido né dalla famiglia né dagli insegnanti. Nessuno spoiler, non c’è da preoccuparsi: quello che faremo oggi è raccontare 10 curiosità su Everything Sucks. 1- L’ideatore, Ben ...

Psichiatria : lo studio - luci e ombre su salute mentale deGli adolescenti : “La mancanza di integrazione e comunicazione tra gli operatori dello stesso ambito territoriale“, “la carenza servizi e strutture dedicate” e la “difficoltà a trovare personale con esperienza specifica“, “la solitudine delle famiglie con adolescenti con disagio, che andrebbero sostenute adeguatamente e valorizzate come risorsa“. E’ quanto emerge dallo studio presentato a Roma al convegno ...

Troppo tempo passato sui social : Londra pensa di limitare Gli accessi aGli adolescenti : 'La tecnologia usata nel modo giusto è una potentissima arma del bene, tuttavia i giganti del web hanno fallito e la politica deve assumersi le sue responsabilità'. In che modo, ancora, non è ...

Gran Bretagna - il governo vuole limitare il tempo sui social per Gli adolescenti : 'La tecnologia usata nel modo giusto è una potentissima arma del bene, tuttavia i giganti del web hanno fallito e la politica deve assumersi le sue responsabilità'. In che modo, ancora, non è ...

Ue offre viaggio in treno gratis in Europa aGli adolescenti : ... come spiega Tibor Navracsics, commissario europeo per l'Istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport: 'L'istruzione non è solo ciò che si impara in classe, ma ciò che scopriamo , le culture e le ...

