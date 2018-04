Giro di Romandia 2018 | programma | orari e tv Le date e il calendario

oasport

(Di martedì 17 aprile 2018) Martedì 24 aprile prenderà il via la 72ma edizione deldi, breve corsa a tappe che si svolge nell’omonima regione svizzera. Anche quest’anno numerosi corridori hanno scelto questa gara per rifinire la preparazione in vista dei Grandi Giri. Alla partenza troveremo quindi Richie Porte, vincitore dell’ultima edizione, Geraint Thomas, Primoz Roglic, Fernando Gaviria e il nostro Elia Viviani. Il percorso prevede un prologo iniziale e poi cinque tappe tutte mosse, tra cui anche una cronoscalata. Ildisarà trasmesso in diretta tv su Eurosport e diretta streaming su Eurosport Player. Di seguito ilcompleto con tutte le tappe.diMartedì 24 aprile – Prologo: Fribourg-Fribourg 4 km Mercoledì 25 aprile – Tappa 1: Fribourg-Delémont 166 km Giovedì 26 aprile – Tappa 2: Delémont-Yverdon-les-Bains 173 km Venerdì 27 aprile – Tappa 3: Ollon-Villars 10 ...