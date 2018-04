Giro dell’Appennino 2018 | programma | orari e tv La data della corsa

oasport

: RT @CivCampomorone: abbiamo aderito all'iniziativa! nelle nostre vetrine sono esposte bellissime foto storiche del Giro dell'Appennino Giro… - GRAZIANAPARODI : RT @CivCampomorone: abbiamo aderito all'iniziativa! nelle nostre vetrine sono esposte bellissime foto storiche del Giro dell'Appennino Giro… - bicitv : La Nazionale italiana per il 79° Giro dell’#Appennino - CivCampomorone : abbiamo aderito all'iniziativa! nelle nostre vetrine sono esposte bellissime foto storiche del Giro dell'Appennino… -

(Di martedì 17 aprile 2018) Domenica 22 aprile si correrà la 79ma edizione deldell’Appennino, valido anche come quinta provaCiclismo Cup. Questa storica classica che si svolge tra Piemonte e Liguria anche quest’anno rappresenterà un importante appuntamento del calendario italiano. I corridori dovranno affrontare un percorso di 194 km da Novi Ligure a Genova con la presenza di sei GPM, tra cui l’inedita salita di Fraconalto, su cui probabilmente si deciderà la. Lo scorso anno arrivò la vittoria in solitaria di Danilo Celano davanti a Egan Bernal e Manuel Senni. La partenza da Novi Ligure è fissata alle 11:15, mentre l’arrivo a Genova è previsto tra le 15.45 e le 16.15. Una sintesi deldell’Appennino sarà trasmessa in streaming su OASport dalle 17.30 e in tv su RaiSport dalla 22.45. Di seguito ilcompleto.dell’Appennino Domenica 22 aprile Novi Ligure-Genova ...