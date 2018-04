Giornata nazionale per la lotta alla trombosi | “L’embolia polmonare si può prevenire

7° Giornata nazionale per la Lotta alla Trombosi : Per questo, ALT ha scelto di concentrare l'attenzione della 7° Giornata Nazionale per la Lotta alla Trombosi su questo tema, diffondendo con ancora maggior forza il suo messaggio di scienza e ...

Giornata nazionale salute della donna : 190 ospedali con bollino rosa : Per la Giornata nazionale della salute della donna, nella settimana dal 16 al 22 aprile, visite gratuite 190 ospedali del Network bollino rosa.

Oggi è la Giornata internazionale del volo umano nello spazio : grandi cambiamenti all’orizzonte : Oggi, 12 aprile 2018, si celebra la Giornata internazionale del volo umano nello spazio, in ricordo dell’impresa di Jurij Gagarin, che il 12 aprile 1961 diventava il primo uomo a raggiungere l’orbita e ad osservare la Terra da un punto di vista ancora sconosciuto. “Vedo la Terra circondata da foschia. Mi sento bene. Com’è bello“: queste le parole di Gagarin, a bordo della capsula Vostok. Cinquantasette anni fa ...

La prima Giornata del Festival Internazionale del Giornalismo 2018 " Mercoledì 11 aprile : Eventi in live streaming - Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul sito, nella scheda di ogni evento, sul canale YouTube e sulla piattaforma video di IJF, dove è possibile seguire gli ...

Domenica 3 giugno la Giornata nazionale dello Sport dedicata alla natura : La Giornata sarà incentrata sul tema "Lo Sport difende la natura", vicino alle istanze religiose ma anche a quelle declinate dal CIO attraverso l'Agenda 2020, nella quale la sostenibilità ambientale ...

Embolia polmonare - cos'è?/ Giornata nazionale contro la trombosi : in Italia colpisce una persona su 100 : L'Embolia polmonare è la maggior causa di morte dopo il parto, il prossimo 18 aprile si celebra la Giornata nazionale dedicata alla conoscenza di questa patologia(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 12:10:00 GMT)

Giornata nazionale per la lotta alla trombosi : quanto ne sai di embolia polmonare? : Tutto è pronto per la 7°Giornata nazionale per la lotta alla trombosi appuntamento organizzato da ALT – Associazione per la lotta alla trombosi e alle Malattie Cardiovascolari – Onlus per dire «No!» alle malattie cardiovascolari da trombosi che torna quest’anno mercoledì 18 aprile con un focus sull’embolia Polmonare e tanti appuntamenti social dedicati all’informazione e alla promozione della salute. L’embolia Polmonare è una malattia che ...

Giornata internazionale della Terra : NewTuscia " VITERBO Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani intende far soffermare l'attenzione di tutto il mondo della scuola sull'importante ricorrenza relativa alla Giornata internazionale della Terra che si celebrerà il 22 aprile. Un gran numero di persone e personaggi appartenenti ai vari schieramenti ...

Giornata nazionale Niente Male : il 14 aprile test gratuiti del dolore in 12 città : Per sensibilizzare sull’importanza di una corretta valutazione del dolore, per migliorarne la gestione ed evitare che diventi cronico, il Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani (SNAMI) e la Società Scientifica 4S, con il supporto incondizionato di Menarini, sabato 14 aprile promuovono la quarta edizione del Medico Amico Day, con la Giornata Nazionale Niente Male, interamente dedicata alla valutazione gratuita del dolore nei maggiori ...

Giornata internazionale dei rom - Salvini : "Sarebbe una festa se rubassero meno" : L'8 aprile si celebra la Giornata internazionale del popolo rom e sinto. Dalla Fondazione Migrantes alla comunità Sant'Egidio hanno tutti chiesto alla politica italiana un maggiore impegno per favorire l'integrazione dei nomadi. Prima del Regina Coeli, in piazza San Pietro, papa Francesco ha invitato a 'favorire la cultura dell'incontro' e a evitare ...

Giornata internazionale del popolo rom - perché è una data fondamentale : L’8 aprile è una data fondamentale per il popolo romanì. Dopo la fine della seconda guerra mondiale e lo sterminio di rom e sinti da parte dei nazifascisti nacque in Europa un movimento che nel 1971 promosse il primo congresso mondiale, nel quale intellettuali e attivisti rom hanno definito le basi della nostra autodefinizione: non siamo zingari, siamo Rom, cioè uomini, un popolo con una bandiera e un inno. Da quel congresso nacque la Romani ...

Giornata Mondiale della Salute : cresce il cibo sano a domicilio con +123% di consumi a livello nazionale : Il food delivery è sempre più vario e ricco di possibilità per tutti coloro che hanno diete alimentari particolari o amano semplicemente mangiare sano, mantenendosi in forma senza rinunciare però al piacere e al gusto. Un’esigenza che sta crescendo tra gli Italiani come emerge dall’osservatorio Just Eat, l’app leader per ordinare online pranzo e cena a domicilio in tutta Italia e nel mondo, secondo cui le richieste di healthy food sono cresciute ...