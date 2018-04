Giardino di San Giuliano | meraviglia sicula ricca di fascino e storia

meteoweb.eu

: Liberafest: il 25 aprile a San Sperate la giornata dedicata alla festa della liberazione d’Italia. Mostre, concerti… - MarcoSotgiu1 : Liberafest: il 25 aprile a San Sperate la giornata dedicata alla festa della liberazione d’Italia. Mostre, concerti… - BrindisiReport : Turismo: il giardino ripulito. Ora la sfida dei progetti con Gal e Regione -

(Di martedì 17 aprile 2018) Siamo in Sicilia, nella ridente Villasmundo Melilli, in provincia di Siracusa. E’ qui che dovete recarvi se siete alla ricerca di una passeggiata rigenerante in un vero e proprio paradiso terrestre… un luogo in cui nat ura e sto ria si fondono. Parliamo della tenuta dei marchesi di Sanche, su una superficie di 60 ettari, custodisce preziose testimonianze della casata mobiliare e di un passato in cui, quelle zone, furono crocecia di popoli e culture.Là dove un tempo si rovava un’aia per battere il grano e si raduna vano uve e olive per la produzione di vino e olio, oggi si estende un meraviglioso, ildi San, incorniciato dal profumo degli agrumeti. Ogni sua area è ispirata ad un particolare ambiente naturale, mostrandone una selezione delle specie più rappresentative: dal suggestivoarabo, con vasche d’acqua e ninfee; altropicale ...