Giappone | crescita produzione industriale rivista all' 1 | 6%

Giappone promosso da S&P - outlook passa a positivo grazie a forte crescita : S&P Global Ratings ha rivisto al rialzo, da stabile a positivo, l'outlook sul Giappone, confermando il rating A+ sul lungo termine e A-1 sul breve.

Giappone - consumi in crescita a febbraio : Teleborsa, - In aumento i consumi in Giappone. Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria , METI, , nel mese di febbraio le vendite al dettaglio sono salite ...

Giappone - consumi in crescita a febbraio : In aumento i consumi in Giappone. Secondo quanto reso noto dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria , METI, , nel mese di febbraio le vendite al dettaglio sono salite su base ...

Giappone : crescita produzione industriale rivista al 2 - 5% : Secondo quanto comunicato dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in gennaio la produzione industriale è cresciuta in Giappone del 2,5% annuo, contro il 2,7% della lettura preliminare e in netto rallentamento rispetto al progresso ...

Giappone : l'Ocse aggiorna le previsioni di crescita dell'economia : Tokyo, 14 mar 05:53 - , Agenzia Nova, - L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico , Ocse, ha rivisto al rialzo le proprie previsioni di crescita dell'economia... , Git,

Il Giappone registra la crescita più lunga in 28 anni : Teleborsa, - L'economia Giapponese cresce più delle previsioni. Secondo l'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office Giapponese , il Prodotto Interno Lordo , PIL, nei tre mesi è salito dell'1,6% a ...

Il Giappone registra la crescita più lunga in 28 anni : L'economia Giapponese cresce più delle previsioni. Secondo l'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office Giapponese , il Prodotto Interno Lordo , PIL, nei tre mesi è salito dell'1,6% a ...