Giancarlo Giorgetti | la profezia | ' Il governo? Ecco come finirà'

Giancarlo Giorgetti a Mezz'ora in più : "Per uscire dallo stallo serve un passo indietro di Berlusconi e Di Maio" : "Se nessuno fa un passo indietro per poi farne uno avanti tutti insieme, non si va da nessuna parte. Bisogna avere responsabilità. Bisogna far nascere un governo forte per 5 anni, con un metodo alla tedesca, un contratto alle tedesca come dice il Di Maio". Così Giancarlo Giorgetti, capogruppo della Lega alla Camera, a 'In Mezz'ora in più' mentre è in corso ad Arcore il vertice tra il leader della Lega, Silvio ...