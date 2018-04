GF | è polemica sul fidanzato della Pezzopane | l' affondo di Malgioglio

Statua censurata per non offendere i musulmani? A Savona scoppia la polemica : A Cairo Montenotte fa discutere una mostra tenutasi durante un convegno sul dialogo interreligioso. L'artista "Statua coperto dai musulmani". Ma la federazione islamica respinge le accuse: "Non lo abbiamo richiesto noi".Continua a leggere

Le Pretty Big contro Celentano spazzano la polemica sul fisico e ballano con Alessandra Amoroso (video) : Le Pretty Big contro Celentano arrivano ad Amici di Maria De Filippi per spazzare la polemica sulla forma fisica di Lauren e dimostrano di essere in grado di ballare anche con qualche chilo in più. Scatenata durante la loro esibizione, Alessandra Amoroso ha poi raggiunto il palco per ballare con loro, che si sono dimostrate entusiaste della sua scelta portando un bis della loro prima e inaspettata esibizione al cospetto di una divertita ...

Nella polemica sulla camicia di Salvini chi perde siamo noi : Elisa Isoardi stava stirando la sua camicia ». E niente, Matteo Salvini ci impone il reset. Ospite di Quinta Colonna, giovedì sera il leader della Lega ha risposto alle critiche arrivate dopo le foto ...

polemica sulla festa dei Giovani democratici di Roma per i "funerali" di Renzi. Il dem Nobili : "Indegni" : Matteo Renzi accanto a una bara, in un disegno in bianco e nero dai toni macabri che fa da locandina per lanciare una festa. È la provocatoria iniziativa organizzata dai Giovani democratici della Balduina a Roma, per il cosiddetto "R.i.p.arty". Un titolo che gioca tra il "Riposa in Pace" dell'anagramma 'Rip' e il "ripartire" dopo la pesante sconfitta elettorale delle politiche. "Durante la campagna elettorale percepivi un certo malessere? ...

NBA - la felpa di Donovan Mitchell contro Ben Simmons accende la polemica sul Rookie dell'Anno : Se vi è capitato di visitare social network, forum o Reddit a tema NBA negli ultimi mesi, molto probabilmente vi sarete imbattuti in un'accesissima discussione su chi meriti il premio di Rookie dell'...

I Simpson “razzisti”? Sui social nuova polemica sul personaggio “Apu” : I Simpson sono razzisti? E’ la domanda che in queste ore rimbalza sui social network a proposito dei famosissimo cartone ideato da Matt Groening. Perché domenica sera, negli Stati Uniti, è andata in onda una puntata che avrebbe dovuto essere “ripatrice” riguardo alla “questione Apu”. Il personaggio indiano è stato infatti oggetto di molte critiche perché, secondo alcuni, sarebbe stereotipato in modo razzista ed è ...

Mister Addominali sposa ragazza curvy : è polemica sul web Video : Nella societa' odierna, soprattutto per le persone famose, è importante l'immagine e la reputazione. Ma l'amore è cieco, recita un vecchio detto. Ed infatti il personal trainer Drew Kutcher non si è fatto influenzare dai canoni imposti dalla societa' e ha deciso di re solo il suo cuore e i sui sentimenti. L'uomo, che si è guadagnato il titolo di Mister Addominali per il suo corpo statuario, ha deciso di sposare una modella #curvy di nome Jenna. ...

Ermal Meta in difesa di Lauren dopo la polemica del 1° serale sulla forma fisica : “Ha ballato benissimo” : Ermal Meta in difesa di Lauren dopo gli attacchi di Alessandra Celentano durante il 1° serale di Amici di Maria De Filippi, nel quale ha avuto qualcosa da dire sulla sua forma fisica, a suo dire non adatta a una ragazza che fa la ballerina. "Le ragazze che lavorano qui hanno tutte un fisico adatto al lavoro che fanno. Chi ha intenzione di fare il ballerino dovrebbe avere una forma fisica ben precisa", questo è stato il commento di Alessandra ...

Ballando con polemica : le scuse di Cristina sul caso Gessica Notaro : "Ho detto una cretinata" : La pagina Facebook della trasmissione “Ballando con le stelle” ha pubblicato poco dopo la fine della puntata un video. Nel filmato di pochi secondi appare...

Amici serale 2018/ Ed.17 Diretta 7 Aprile - Celentano : Lauren sei "grassa"! polemica shock sul peso : Amici 17 serale, Diretta e anticipazioni prima puntata 7 Aprile 2018: squadra bianca contro squadra blu. Laura Pausini, Fabri Fibra e Alice Merton sono gli ospiti.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 22:54:00 GMT)

All’evento di Casaleggio futuro protagonista | polemica sull’accesso negato a un cronista : All’evento di Casaleggio futuro protagonista | Polemica sull’accesso negato a un cronista All’evento di Ivrea in onore del cofondatore M5s Gianroberto, docenti universitari, esperti di Intelligenza Artificiale, magistrati, sociologi. Fuori Iacoboni de La Stampa Continua a leggere