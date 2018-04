Germania | 13enne ritrova tesoro di monete del re Aroldo “Bluetooth” Dente Azzurro

Germania - 13enne ritrova il tesoro di Harald ‘Dente Blu’ : il re che ha dato il nome al Bluetooth : È stata una scoperta dal retrogusto tecnologico quella di Luca Malaschnitschenko, 13enne tedesco con la passione per l’archeologia e del suo mentore René Schoen. Quello che avevano trovato lo scorso gennaio sull’isola di Rugen, nel nord della Germania, non era un pezzo di alluminio come era sembrato in un primo momento. I due avevano tra le mani una moneta d’argento, e non una qualunque: dopo l’operazione ufficiale fatta ...