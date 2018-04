: Gentiloni:economia va grazie a famiglie - NotizieIN : Gentiloni:economia va grazie a famiglie - GPS_SPINATO : RT @GPS_SPINATO: Anche l'Economia è un Racconto - - the_scartox : Adesso sta uscendo fuori l'dea che un governo nazionale non è che sia proprio necessario. Le borse volano e l'econo… -

"Quando le cose si riprendono, quando si ricomincia a correre, anche se in modo diverso da settore a settore, e si vede l'che ricomincia a tirare, è sempre in primo luogo merito delle, delle imprese e delle comunità.I governi possono aiutare queste dinamiche, ma non vengono create dall' alto, da questo o quel provvedimento". Così il presidente del Consiglio, Paolo, al Salone Internazionale del Mobile di Milano. Inoltre: "Guai ad assecondare le scelte protezionistiche e dei dazi". "Nessun colpo di freno".(Di martedì 17 aprile 2018)