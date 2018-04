Gentiloni - ripresa economia è merito famiglie e imprese : ANSA, - ROMA, 17 APR - "Quando le cose si riprendono, quando si ricomincia a correre, anche se in modo diverso da settore a settore, e si vede l'economia che ricomincia a tirare, è sempre in primo luogo merito delle famiglie, delle imprese e delle comunità. I governi possono aiutare queste dinamiche, ma non vengono create dall'alto, da questo ...

Gentiloni : economia va grazie a famiglie : 12.46 Gentiloni:economia va grazie a famiglie "Quando le cose si riprendono, quando si ricomincia a correre, anche se in modo diverso da settore a settore, e si vede l'economia che ricomincia a tirare, è sempre in primo luogo merito delle famiglie, delle imprese e delle comunità.I governi possono aiutare queste dinamiche, ma non vengono create dall' alto, da questo ...

Gentiloni : economia va grazie a famiglie : 12.46 "Quando le cose si riprendono, quando si ricomincia a correre, anche se in modo diverso da settore a settore, e si vede l'economia che ricomincia a tirare, è sempre in primo luogo merito delle famiglie, delle imprese e delle comunità.I governi possono aiutare queste dinamiche, ma non vengono create dall' alto, da questo o quel provvedimento". Così il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, al Salone Internazionale del Mobile di ...

Gentiloni - economia migliora : ANSA, - ROMA, 1 MAR - I dati Istat "non dipingono un Paese che ha risolto i propri problemi ma un'economia che migliora e può produrre una società che migliora. E' questo l'obiettivo per i prossimi anni: non andare fuori strada, non dilapidare i risultati raggiunti". Così il premier Paolo ...

Gentiloni - economia migliora : ANSA , ROMA , 1 MAR I dati Istat 'non dipingono un Paeseche ha risolto i propri problemi ma un'economia che migliora epuò produrre una società che migliora. E' questo l'obiettivo peri prossimi anni: non andare fuori strada, non dilapidare irisultati raggiunti'. Così il premier Paolo Gentiloni ...

Gentiloni - economia migliora : ANSA, - ROMA, 1 MAR - I dati Istat "non dipingono un Paese che ha risolto i propri problemi ma un'economia che migliora e può produrre una società che migliora. E' questo l'obiettivo per i prossimi anni: non andare fuori strada, non dilapidare i risultati raggiunti". Così il premier Paolo ...