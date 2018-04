Gentiloni | nessun dubbio | in Siria usate armi chimiche

Usa - Gb e Francia attaccano la Siria : 100 missili su Damasco e Homs | Parigi : "Arsenale distrutto" | Gentiloni : "Dall'Italia nessuna azione bellica" : Un attacco congiunto tra Usa, Gb e Francia: colpiti siti militari a Damasco e Homs. Il Pentagono parla di circa 100 missili lanciati. La Russia, che era stata avvertita, minaccia ritorsioni. L'Iran: "Trump, May e Macron sono criminali"

'Nessuna base italiana è stata usata per colpire la Siria' - Gentiloni - : Roma, 14 apr. , askanews, Nessuna base italiana è stata usata per l'attacco di stanotte in Siria ad opera di Usa, Gb e Francia. Lo ha confermato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni in una ...

Gentiloni : “Aiuti fiscali ad anziani per badanti - nessuna promessa che non possiamo mantenere” : Gentiloni: “Aiuti fiscali ad anziani per badanti, nessuna promessa che non possiamo mantenere” Il premier: “Potrei dire che raddoppiamo le pensioni. Purtroppo qualcuno lo afferma ma questo non fa bene alla credibilità della politica” Continua a leggere L'articolo Gentiloni: “Aiuti fiscali ad anziani per badanti, nessuna promessa che non possiamo mantenere” sembra essere il primo su NewsGo.

Gentiloni : vergognoso chi picchia un carabiniere - nessun alibi : Roma, 25 feb. , askanews, - "E' vergognoso che ci sia qualcuno che si rivolge alle forze dell'ordine con la violenza, ho visto delle immagini di un carabiniere picchiato a Piacenza da 6-7 giovani, è ...

Allarme di Juncker sull’Italia : “Prepariamoci a un governo non operativo”| Gentiloni : “Nessun salto nel buio” : Allarme di Juncker sull’Italia: “Prepariamoci a un governo non operativo”| Gentiloni: “Nessun salto nel buio” Allarme di Juncker sull’Italia: “Prepariamoci a un governo non operativo”| Gentiloni: “Nessun salto nel buio” Continua a leggere L'articolo Allarme di Juncker sull’Italia: “Prepariamoci a un governo non operativo”| Gentiloni: “Nessun salto nel ...

Macerata - Gentiloni : 'Nessuna indulgenza per i criminali' : "Sin dal primo momento abbiamo detto che questi delitti devono essere affrontati con una risposta semplice: nessuna indulgenza per i criminali, nessuna giustificazione per questi gesti". Lo ha detto ...

Migranti - nessuna invasione : "In Italia 3 rifugiati ogni mille abitanti". Gentiloni : flussi impossibili da eliminare : «Ognuno è libero di dirvi quello che vuole, sopratutto in campagna elettorale. Ma è altissimamente improbabile promettere l'eliminazione di questi flussi migratori». Lo...

Elezioni 2018 - Bonino e Lorenzin : ‘Sì a Gentiloni bis contro i populismi’. Larghe intese con Berlusconi? ‘Nessuno scandalo’ : I sondaggi e la logica lo dicono da tempo. Ora cominciano a parlarne apertamente anche quelli che ne saranno i sicuri protagonisti. Le Larghe intese sono lo scenario cui l’Italia si troverà di fronte nel caso in cui il voto del 4 marzo non consegnerà al Paese una maggioranza in grado di dar vita a un governo. Matteo Renzi e Silvio Berlusconi negano, ma tra le file del centrosinistra sono sempre di più quelli che aprono a quella che ...