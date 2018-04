Gentiloni - Boccia e Casellati inaugurano il Salone del Mobile : Rho, 17 apr. (Adnkronos) – Ha ufficialmente preso il via, questa mattina a Milano, l’edizione 2018 del Salone del Mobile. A tagliare il nastro, intorno alle 11, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni insieme al presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e alla presidente del Senato Elisabetta Casellati. “E’ davvero un’emozione per me tornare al Salone – afferma il premier – sia per ciò che succede ...