A Genova torna la Partita del Cuore : Tutti in campo per il Gaslini e l'Airc il 30 maggio allo stadio Ferraris. E con il pensiero al conduttore mancato il 26 amrzo scorso e grande amico della Nazionale Cantanti

INCIDENTE IN A10 - TIR ROVESCIATO/ Traffico tornato alla normalità ma Genova resta un problema : INCIDENTE in A10, camion di traverso: l'autostrada è stata chiusa fra Aeroporto e Genova Pegli, conducente del tir in codice giallo. E’ successo questa mattina attorno alle ore 5:45(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 18:02:00 GMT)

Genova - Izzo : “pronto a tornare” : “Dopo due mesi sono pronto a tornare”. Il difensore del Genoa Armando Izzo annuncia così il suo ritorno in campo dopo lo stop per la distorsione al ginocchio con interessamento del legamento che aveva subito ad inizio febbraio. “Voglio dare il mio contributo alla salvezza – ha detto – già a partire dalla gara con la Spal. Ci saranno in palio punti pesanti e speriamo di conquistarli anche in previsione del ...

Tornado : Genova Voltri Liguria – 17 Marzo 2018 : Un Tornado di intensità F0 e di tipo Landspout si è verificato in data 17-03-2018 in località Genova Voltri Liguria. Il fenomeno come si evince dal video, si è originato da una Tromba Marina (Waterspout), successivamente il vortice, si è spostato verso il litorale dove ha toccato terra (Landfall). Foto e Video dell’evento