ilfattoquotidiano

: Genova, “bagni della scuola aperti per dieci minuti ogni due ore. Eccezioni solo per chi ha certificato medico”… - Cascavel47 : Genova, “bagni della scuola aperti per dieci minuti ogni due ore. Eccezioni solo per chi ha certificato medico”… - 1001portails_it : Genova, “bagni della scuola aperti per dieci minuti ogni due ore. Eccezioni solo per chi ha certificato... (… - radiostellafm : Bagni aperti solo 10 minuti ogni due ore all'alberghiero Marco Polo di Genova -

(Di martedì 17 aprile 2018)a cavallo dell’inizio delle lezioni, tra le 7:55 e le 8:05. Altridalle 10:55. E un’ultima finestra alle 12:55. Sono gli unici momenti in cui gli alunni dell’istituto alberghiero “Marco Polo” dihanno diritto di andare a fare pipì. A deciderlo è stato il preside, che lo ha ufficializzato con la circolare numero 343. Oggetto: “Orari servizi igienici”. In otto righe il dirigente scolastico ha rivoluzionato l’uso dei bagni. E a chi proprio non ce la fa non basta pregare il professore: serve una firma del medico e dei genitori. Il provvedimento parla chiaro: “Si rammenta che tutti gli studenti che avessero esigenze particolari avranno autorizzazione ad uscire in orari diversi dietro richiestafamiglia e presentazione del certificato medico”. Una decisione presa per dare delle regole ai ragazzi a seguito di alcuni comportamenti inadeguati, sostiene ...