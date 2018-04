Genoa | Ballardini | ' A Roma vogliamo fare bella figura'

Serie A Genoa - Ballardini : «Roma straordinaria ma farò turn over» : GENOVA - Davide Ballardini punta Roma-Genoa , la gara del turno infrasettimanale: "Il Genoa domani non potrà permettersi di essere spensierato altrimenti rischia di prendere quattro gol. Vorrei vedere ...

Serie A - Genoa Ballardini : «Siamo stati belli da vedere» : GENOVA - "Quest'anno abbiamo fatto tante belle partite, ma nel primo tempo di oggi siamo stati proprio belli da vedere". Davide Ballardini è entusiasta dopo il successo del Genoa sui calabresi. Una ...

Serie A - Genoa-Crotone 1-0 : Bessa gol - Ballardini vicino alla salvezza : GENOVA - Seconda vittoria interna consecutiva per il Genoa che pur soffrendo a tratti riesce a sbrigare la pratica Crotone e allunga a +11 sulla salvezza. Al 18' la squadra di Ballardini culla per ...

Panchina Genoa - Perinetti conferma i dubbi su Ballardini : Panchina Genoa – Il Genoa è in campo nella gara di campionato contro il Crotone, prima del match importanti indicazioni da parte di Perinetti ai microfoni di Premium Sport, dubbi sulla conferma di Ballardini per la prossima stagione: “la salvezza? È una lotta diversa rispetto agli ultimi campionati, dobbiamo fare risultato. Dobbiamo evitare di rimanere risucchiati in una lotta che non ci compete. Mettere in discussione Ballardini per ...

Serie A Crotone - Zenga : «Genoa? Con Ballardini ha trovato solidità» : Crotone - "Affrontiamo un Genoa che gioca molto bene, si sa difendere bene, ha subito pochissimi gol soprattutto a Marassi. Da quando è arrivato Ballardini ha solidità, è una squadra pragmatica. Hanno ...

Ballardini : "Il Genoa remissivo? Cavolate" : Accusato di aver giocato solo per non perdere nel derby di sabato scorso e, in generale, di pensare prima a non subire, Ballardini ha chiarito il suo pensiero durante la conferenza odierna alla ...

Panchina Genoa : conferme sul possibile sostituto di Ballardini : Il Genoa ha praticamente agguantato la salvezza e in città non si fa altro che parlare del possibile rinnovo di Davide Ballardini. Una conferma che i tifosi rossoblu attendono con ansia, malgrado il silenzio del presidente Preziosi che sta riflettendo sul futuro del club. Il direttore generale Giorgio Perinetti ha annunciato che incontrerà Ballardini dopo la gara con il Crotone, nel caso in cui il Genoa dovesse conquistare i tre ...

Sampdoria-Genoa - Ballardini fa la conferenza in piedi : la sedia era doriana. VIDEO : Un siparietto curioso e davvero insolito, quello andato in scena nel post partita di Sampdoria-Genoa. Ad accendere il timido 0-0 del Derby della Lanterna ci ha pensato infatti Davide Ballardini: ...

Sampdoria-Genoa 0-0 - spettacolo solo sugli spalti : poche occasioni e pareggio che accontenta di più Ballardini [FOTO] : 1/22 LaPresse ...