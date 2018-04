Gennaro Gennuso | dal replay del voto all’acqua non potabile e al Bingo del figlio | chi è

ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 aprile 2018) E’ riuscito a far ripetere le elezioni regionali in alcune sezioni del Siracusano e si è ripreso la sua poltrona nell’Assemblea regionale siciliana. Ha dribblato i sospetti sulgestito a Palermo insieme aldenunciando un clan per estorsione e chiedendo il porto d’armi per “non fare la fine di Libero Grassi“. E’ a processo con l’accusa di aver dato da bere acqua nonagli abitanti di Pachino. Nel frattempo ha anche conquistato il quarto mandato da parlamentare regionale con la bellezza di 6567 preferenze ottenute nel collegio della sua Siracusa. E’detto Pippo, il deputato 65enne agli arresti domiciliari da lunedì sera con l’accusa didi scambio politico mafioso. Partiamo dal 2012.perde il suo seggio all’Ars. Ma a suon di esposti riesce a ottenere nel 2014 un clamoroso...