Gattuso | testa giusta o domani si rischia

Milan - Gattuso : 'Per il futuro immagino Calhanoglu alla Pirlo - a Torino serve la testa giusta' : Il Milan si prepara alla trasferta di Torino per proseguire nella crescita avuta con l'arrivo di Gattuso. L'obiettivo Champions pare sfumato ma i rossoneri vogliono dare un senso a questo finale di ...

Milan - l'orgoglio di Gattuso : 'Il Napoli fa venire mal di testa - ma siamo ancora vivi' : Ora ha l'obbligo di diventare il più forte del mondo lavorando con serenità. C'è affetto e protezione nei suoi confronti'. Zapata e Musacchio. 'Ho molta fiducia in loro. Tra due mesi Zapata giocherà ...

Milan-Napoli - Gattuso LIVE : 'La squadra è viva - sta bene. Napoli? Ti fa venire il mal di testa' : Tre punti per continuare a sperare in un piazzamento Champions e per difendere il sesto posto dagli assalti delle inseguitrici: dopo la sconfitta contro la Juventus e i due pareggi consecutivi contro ...

Arsenal-Milan 3-1 - rossoneri a casa ma a testa alta in Europa League : l’arbitro ed alcune disattenzioni condannano Gattuso [FOTO] : 1/14 LaPresse ...

Milan - Gattuso deve ritrovare testa - corsa e "peso" : La legnata sui denti, per dirla alla Gattuso, è arrivata sul più bello. Quanto avrà fatto male, lo diranno i prossimi impegni, a partire dalla trasferta di domenica in casa del Genoa. Di sicuro, ...

Testa e gambe : il Milan di Gattuso vola : Testa e gambe: il Milan di Gattuso vola Testa e gambe: in due mosse Rino Gattuso ha capovolto il Milan in soli 94 giorni. Concetti semplici e ben applicati che hanno portato i rossoneri a essere la squadra più pimpante del momento. Tutti corrono, la forma fisica non è mai stata così al top: allenamenti […] L'articolo Testa e gambe: il Milan di Gattuso vola sembra essere il primo su NewsGo.

Gattuso : 'Ok la qualificazione - ma adesso testa alla Roma' : Così Rino Gattuso commenta la qualificazione del Milan agli ottavi di Europa League, parlando a Sky sport. 'Abbiamo cominciato un lavoro, il fatto che non si prenda gol significa che poi vedi gente ...